İnönü Üniversitesi ortak paydamızdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yanı sıra, CHP Malatya Milletvekili Adayı Hulisi Porgalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyet Başkanı Kemal Deniz ve basın mensupları da katıldı.

Burada konuşan Kemal Deniz, “Ülkemiz bir seçim atmosferi içerisinde yer alıyor. Bu yüzden hareketli günler yaşıyoruz. Bütün vekillerimiz güzel bir vaziyette çalışıyorlar. Yine aynı şekilde kamuyu da aydınlatıyorlar” şeklinde konuştu.

İNSANLARI GERGİNLEŞTİRMEYE KARŞIYIZ

CHP Milletvekili Adayı Hulisi Porgalı ise, “Bizleri sıcak karşılamanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın ve yayın organlarını, cemiyetleri, televizyoncuları geziyoruz. Ülkenin son durumlarında görüyoruz. Son 16 yılda olan ülke, iktidar hala vaatlerde bulunuyor. 16 yıldır geldiğimiz nokta ortadadır. Artık güneşli ve güzel günlerin, hep birlikte kol kola gezeceği bir ortam istiyoruz. İnsanları gerginleştirmeye karşıyız” sözlerini kaydetti.

MALATYASPOR ORTAK PAYDAMIZDIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba da özetle şunları kaydetti:

“Seçim dönemi, propagandalar başladı ve yoğunluk var. Yarın (bugün) Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce Malatya’ya geliyor. Buradan tüm Malatyalıları yapacağımız mitinge davet ediyorum. Akşam saat 17.30’da tüm Malatyalıları bekliyoruz. Kentin çeşitli yerlerine afiş astık. Afişlerde ‘kentin ortak paydası Malatyaspor’ yazdık. Sayın Cumhurbaşkanı bundan çok alınmış. Bir kez daha tekrar edelim, ‘Malatyaspor ortak paydamızdır.’

Yine Cumhurbaşkanı dünkü konuşmalarında Malatya’ya stad yaptıklarını söyledi. Malatya’dan önce ilçelere stad yapıldı. Yapanların eline sağlık ama bir şeyi yaparken bir şeyi bozmamak lazım.

HEM SAYGISIZLIK HEM YAZIK

İnönü Üniversitesi de bizim ortak paydamızdır. Onu da kendilerinin yaptıklarını söyledi. İnönü Üniversitesi’nin ne zaman kurulduğunu bütün Malatya biliyor. Turgut Özal Üniversitesi için bölünme söz konusu ve Malatyalıların maalesef sesi çıkmıyor. Bir üniversitenin fakültelerinin bölünerek Turgut Özal Üniversitesi adı altında kurulması hem Turgut Özal’ın hatırasına saygısızlık hem de İnönü Üniversitesi’ne yazık. Bir teknik üniversite, tarım üniversitesi kurulabilirdi.

Dünkü miting ve asılan afişler Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı ve ben buradan Büyükşehir Belediyesine çağrı yapıyorum: ‘Dün asılan afişleri kim ödedi, kim cebinden ödedi? Bunları merak ediyorum. Malatya’da vergi ödeyen bir yurttaş olarak sormak istiyoruz. Bizim vermiş olduğumuz vergilerle sadece bir kişinin lehine kullanmak ahlaka sığar mı? Bunu da merak ediyorum. Bu bir kul hakkıdır.

Mitingde Belediye işçileri katılmaya mecbur kılındı. Ayrıca servis araçları yani taşımacılık araçları okullar iptal edilerek mitingin emrine sunuldu. MOTAŞ saat 14.00’ten sonra seferleri ücretsiz yaptı. MOTAŞ’a söylüyorum,; ‘Yarın da bizim için ücretsiz yap.’ Bununla ilgili de arkadaşlar dilekçe verecek” ifadelerini kullandı.”

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