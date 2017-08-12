Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler şimdi elektronik kayıtların zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Birçok üniversiteye göre elektronik kayıt zorunlu bir işlem değil. Bazı bölümlerde elektronik kayıt yaptırmak mümkün olmuyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açık öğretim programları dâhil edilmedi.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Bu anlamda İnönü Üniversitesi de, resmi internet hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri (özel yetenek sınavını kazananlar hariç), 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinde yapılacaktır. Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza’nızı temin etmelisiniz. E-Devlet şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız. Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı iletişim bilgilerinizin doğrulanmış olması gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adayların, kesin kayıt işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, e-Devlet üzerinde kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir şekilde e-Devlet kaydını gerçekleştiremeyen öğrencilerin, üniversitemizin kayıt merkezinde 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yaptırması zorunludur. E-Devlet üzerinde veya Üniversitemiz kayıt bürosunda kesin kayıt işlemini yapmayan öğrenciler, yerine ek yerleştirmede yeniden öğrenci alınacak olması nedeniyle, kayıt haklarını kaybedecektir. E-Devlet üzerinde kesin kayıt işlemini gerçekleştiren adaylardan, herhangi bir kayıt evrakı talep edilmeyecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. İkinci Öğretim ücretini ödeyebilmeleri için, https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx web adresinden öğrenci numaralarını öğrenerek, Ziraat Bankası ATM’lerinden ve online banka işlemlerinden, Eğitim Ödemeleri-İnönü Üniversitesi - İnönü Harç ve Uzaktan Eğitim alanından giriş yaparak ikinci öğretim ücretini, en geç 10 Eylül 2017 tarihine kadar yatırmak zorundadır” ifadelerine yer verildi.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıtlarla ilgili ayrıntıların paylaşıldığı açıklamada, kesin kayıt için gerekli belgeler ile ilgili de bilgiler verildi. Açıklamada, “Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge gerekmektedir” sözleri kaydedildi.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Kayıtlarla ilgili son olarak şunlar kaydedildi:

“Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19 Aralık 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 1) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 2) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2017-ÖSYS'ye başvurabilirler.), 3) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan Adaylar 2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.”







TÜRKAN YILDIZ