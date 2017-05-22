Bu yıl 11. kez yapılacak olan Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca paneller ve oturumlar halinde devam edecek olan sempozyum 24 Mayıs’ta başlayacak. Bu anlamda sempozyum için hazırlıklarının devam ettiğini belirten İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Devkan Kaleci, önemli açıklamalarda bulundu.

ETKİN BİR KATILIM OLACAK

Yard. Doç. Dr. Devkan Kaleci, “Bilişim alanında, eğitim teknolojileri alanında en etkin ve en çok katılımcının olacağı, sürekli artan bir katılımcı kitlesiyle devam edecek bir sempozyum olacak. Sempozyumun amacı, bilişim teknolojilerini yaygınlaştırmak, bunun eğitim ortamına aktarılarak kullanılmasını sağlamak. Bu sempozyum uluslararası bir sempozyum ve 11.’si düzenleniyor. Her yıl aralıksız olarak devam eden ve bu yıl İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek olan bir sempozyum bu” şeklinde bilgiler paylaştı.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜM BAŞKANLARI DAVET EDİLDİ

Devkan Kaleci, sözlerinin devamında sempozyumun nasıl süreceğini anlattı. Kaleci, “12 tane salonumuzda oturumlarımız gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 5 tane panelimizi de yapacağız. 2 davetli konuşmacımız olacak ve 3 çalıştay da bu kapsamda gerçekleştireceğiz. Toplam 11 oturum yapacağız. 600’e yakın bildiri var. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla İnönü Üniversitesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sempozyum olacak bu. Türkiye’nin hemen hemen tüm üniversitelerinden akademisyenler bu sempozyuma katılacak. Her bölümden hocalarımız katılacak. Ankara’daki, İstanbul’daki, Ege’deki bütün üniversitelerin bölüm başkanları sempozyumumuza iştirak edecek. Bir önceki sene Rize’de gerçekleştirilmişti bu. Ayrıca sempozyum 3 gün sürecek. Birinci gün öğlene kadar açılış konuşmaları gerçekleştirilecek, davetlilerimiz konuşacak. Ondan sonra oturumlar ve paneller olacak. İkinci gün de oturumlar ve paneller devam edecek. Cuma günü, yani üçüncü gün yine aynı şekilde oturumlar ve paneller yapılacak. Öğleden sonra ise bir Nemrut gezisi düzenleyeceğiz. Aynı zamanda Levent Vadisi’ne de götüreceğiz misafirlerimizi” ifadelerinde bulundu.

İNSANLARIN KAFASINDAKİ ALGIYI KALDIRMAK İSTİYORUZ

“Sempozyumumuza 10’un üzerinde önemli firma yetkilileri davetli. Onlar kendi stantlarını İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde açacaklar” diyerek davetliler hakkında bilgiler veren Yard. Doç. Dr. Devkan Kaleci, sempozyumun Üniversiteye ve kente katkıları ile ilgili de konuştu. Kaleci, “Gerçekten büyük bir sempozyum olacak ve bunun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sempozyumda vizyon sahibi insanlarla çalışıyoruz. Söz konusu sempozyum ile üniversitemizin çevresinin ne kadar geliştiğini göreceğiz. Artık öyle bir noktaya geldik ki, kısır döngü içine düştük. Yani herkes kendisi çalıp oynamaya başladı. 30-40 kişilik sempozyumları kendi aralarında yapmaya başladılar. Bu noktada sempozyumların asıl böyle yapılması gerektiğini ve bilimsel olarak gerçekleştirilip daha iyi şeyler üretilmesi gerektiğini düşündük. Ve bu doğrultuda sempozyumumuzu hazırladık. Katılımcıların il dışından katılımlarını göz önünde bulundurursak, bu sempozyum hem üniversitemizin vizyonel bir bakış açısına sahip olduğunu gösterecek hem de şehrin katma değerlerine katkı sağlayacak. Malatya’nın turistik alanlarını göstermeyi ve üniversite bazında bilimsel bir konumda olduğunu göstermeye çalışacağız. İster kabul edelim ister kabul etmeyelim Malatya bir taşra şehri. Doğu’da kalmış bir şehir. İnsanların bakış açıları ‘Malatya bir Doğu şehridir’ şeklinde. Temel düşüncemiz bu sempozyumu en iyi şekilde yaparak, insanların kafasındaki o algıyı kaldırabilmektir” sözlerine yer verdi.













TÜRKAN YILDIZ