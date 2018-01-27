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İNÖNÜ'DEN DESTEK MESAJI

İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinde Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek mesajı yayınlandı.

İNÖNÜ'DEN DESTEK MESAJI

İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinde Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek mesajı yayınlandı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:44
İNÖNÜ'DEN DESTEK MESAJI

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay imzalı mesajda, "İnönü Üniversitesi ailesi olarak barış ve huzurun sağlanması adına, ülkemizi tehdit eden şer mihraklarına karşı yürütülen askeri harekâtın başarıya ulaşacağına, bölgeye barış, huzur ve istikrar getireceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

Yine aynı mesajda şunlar kaydedildi:

"İnönü Üniversitesi ailesi olarak barış ve huzurun sağlanması adına, ülkemizi tehdit eden şer mihraklarına karşı yürütülen askeri harekâtın başarıya ulaşacağına, bölgeye barış, huzur ve istikrar getireceğine inancımız tamdır. Harekât sırasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz milletimize sabır ve metanet dileriz. Allah kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiAfrin’de Gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na Destek Mesajı Yayınlandı.
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