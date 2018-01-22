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İNGİLTERE'NİN AFRİN AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin kendi sınır güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

İNGİLTERE'NİN AFRİN AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin kendi sınır güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:43
İNGİLTERE'NİN AFRİN AÇIKLAMASI

İngiltere’den, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalar geldi. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki meşru menfaatlerini tanıyoruz” ifadeleri kullanıldı. İngiltere’nin Türkiye ile yakın çalışmaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin bölgede istikrarı korumaktan yana olduğu ve Türkiye'nin çıkarlarını koruduğu ifade edildi.


İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Afrin’deki operasyona ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Johnson, "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz.Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz " dedi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
IngiltereAfrinBusabahmalatya.comMalatya
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