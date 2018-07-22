İngilizce kursu beğeni topladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü geçlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla gençlere yönelik birçok etkinlik düzenliyor.

İKİ SINIF OLUŞTURULDU

Bu etkinliklerden biri olan İngilizce kursuna 60 kursiyer müracaat etmiş olup bu kursiyerler için 30’ar kişilik iki sınıf oluşturuldu. Kent Konseyi binasında verilen İngilizce kursuna katılanlara hafta içi ve hafta sonu eğitimler verilecek.

Vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyemiz bizlere sağlamış olduğu bu güzel ortamdan ve verilen kurstan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam, eğlenerek burada İngilizce öğreniyoruz. Bu imkânı bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve Kent Konseyi’ne teşekkür ediyoruz” dediler. (Bülten) busabahmalatya.com