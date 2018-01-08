Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servis Araçları Esnaf Odası 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Seçimi dün gerçekleştirildi. bir düğün salonunda yapılan ve 3 adayın yarıştığı Genel Kurulu Seçimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Malatya Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Secim Kurulu nezaretinde gerçekleşti. Yoğun güvenlik önleminin alındığı Genel Kurul’da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından güden gereği divan oluşturuldu ve divan başkanlığına Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş getirildi.

Minibüsçüler Odası’nın faaliyetlerini anlatan video gösterimi, faaliyet raporları, yönetim ve denetim kurullarının raporları, gelir gider hesapları raporlarının okunmasının ardından başkan adayları söz alarak projelerini anlattılar.

İlk sözü Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servis Araçları Esnaf Odası Başkan Adayı Yusuf Ünsal Emre aldı. Seçimin hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Emre, biz koltuk için, birilerine efendi olmak için gelmek istemediklerini ifade ederek, Allah'ın izniyle esnafların sorularını çözmek için göreve gelmek istediklerini söyledi.

KORSAN ARAÇ ÇALIŞTIRMAYACAĞIM

“4 yıldır yapılan çalışmalarda önce yerleştirme hakkımızı kullanalım” adaylardan Hasan Bedir de, “Geçen dönem ekibimle birlikte Mesut Başkanı destekledik. Son anda listeden çıkarıldı buna rağmen Mesut Başkanı desteklemeye devam ettim. Bunun sebebi benim sadece servisçi olmam mıydı. Korsanları geçen dönemde bitireceğim dediğiniz 4 yıldır bitiremediniz. Korsanlar arttı mı azaldı mı bunu mutlaka sormak zorundayım. Servis sorunları sadece yüzde 5 ile ibaret midir? Kazandığım takdirde korsan araç çalıştırmayacağım” şeklinde konuştu.

ŞİKAYETLER ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Son olarak söz alan ve Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı ve aynı zaman başkan adayı Mesut İnce de, “Yönetim Kurulumuz, mevcut mevzuat çerçevesinde ve zamanında gelişen şartları içerisinde görevini en verimli biçimde yerine getirmeye çalışmıştır. En az ayda bir kez olmak üzere ve gerek duyulduğu zaman toplanmış ve gündemdeki maddelerini görüşmüştür. Esnaflarımızın odamıza yazılı ve sözlü olarak bildirdikleri sorunları yetkili kurumlara ileterek çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca; vatandaşlarımızda gelen şikâyetleri değerlendirerek çözüme kavuşturulmuştur. Üyelerimizin bütün kayıtları ESBİS kapsamında bilgisayar ortamında Bakanlık merkez kayıtlarına geçilmiştir. Valilik, Belediye Başkanlığı, diğer kamu kurum ve özel sektör, kurum ve kuruluş yetkilileriyle yapıcı bir çalışma içinde bulunarak esnafımızın hak ve menfaatleri için özenle çalıştık. Oda üyelerimizle çalışarak M plakalı hatlı minibüslerle ilgili olarak her hat için esnaflar arasında ki diyalogu artırmak sorunları çözüme kavuşturmak için 27 durak için 27 durak başkanı oluşturarak esnaf memnuniyetini sağladık” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİMİZİN YANINDA OLDUK

Daima seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını da kaydeden İnce, “15 Temmuz darbe girişiminde minibüs ve servisçi esnaflarımıza mesaj atarak belli bölgelere ücretsiz taşıma yaptık. 16 Temmuz günü ise tüm minibüs, servis ve şoförlerimizle birlikte tankların geçişlerini engellemek için yolları kapadık. Daima vatandaşımızın ve seçilmiş Hükümetimizin yanında olduk” söylemlerini kullandı.

Yapılan oylama sonucunda Mesut İnce 397 oy alarak tekrar başkanlık görevine getirildi. Yusuf Ünsal Emre 100 oy, Hasan Bedir ise 20 oy aldı.

MUTLU SARIGÜL