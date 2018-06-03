CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Afrin'de PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın komutanı olan ve kısa sürede Afrin'in temizlenerek terörden arındırılmasında önemli rolü bulunan 2. Ordu Komutan’ı İsmail Metin Temel’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına katıldığı ve alkışladığı için eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökeceğini söyleyen İnce’ye Malatya’dan tepki geldi. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ dernek üyeleri ile birlikte 2. Ordu Komutanlığı önüne giderek konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

“Politik çıkarlar doğrultusunda kullanıyor”

İsmail Metin Temel Paşa’nın nezaketen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığını söyleyen Başkan Uludağ, Muharrem İnce’nin bu olayı politik çıkarlar doğrultusunda kullandığını söyledi.



Uludağ, Temel Paşa'nın sonuna kadar yanlarında olduklarını söyleyerek, “PKK’nın sözcülüğünü yapanların cezaevinden çıkması için mücadele eden İnce, bu vatanın birliğine ve bütünlüğüne göz dikenlerin toprak altına gömen 2. Ordu Komutanımızı adeta tehdit ediyor. Seçim meydanlarında 2. Ordu Komutanımızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Hayırdır Muharrem İnce duvardan çivi mi söküyorsun, O apoletler yazmış olduğu kahramanlıklar sonucu Paşamıza verilmiştir. Bunları sökme yetkisi Muharrem İnce’de değildir. Muharrem İnce ordunun milletin olduğunu söylüyor. Biz de buradan millet olarak kendisine cevap veriyoruz. Siz cumhurbaşkanı olun ya da olmayan isterseniz feriştah olun biz 2. Ordu Komutanımıza dokunmanıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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