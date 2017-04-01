Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, 16 Nisan referandumunda ‘evet’ diyeceklerini açıkladılar. BUSABAH’a konuşarak referandumda neden ‘evet’ diyeceklerini açıklayan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Malatya Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak gelecek referandum sürecinde Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak karınca misali saflarının belli olmasını düşünerek değerlendirme yapmak istediklerini söyledi.

NASIL DESTEK OLABİLİRİZ?

İnadına değil, inanarak destek vereceklerini dile getiren Başkan Bingöl, “Bizim de amacımız, tek devlet için ‘evet’, tek vatan için ‘evet’, tek bayrak için ‘evet’, tek millet için ‘evet’, 16 Nisan’da da ‘evet’ diyoruz. Tabi ki; sivil toplum örgütü olarak da ‘bu mücadelenin içerisinde ülkemizin huzuru, barışı, kardeşliği için neler yapabiliriz, nasıl bir destek olabiliriz?’ diye saha da bununla ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Memur-Sen olarak bununla ilgili 2, Sağlık-Sen olarak da bir program gerçekleştirdik. İnsanlarımızı, aydınlatmak ve bilinçlendirmek için önemli çalışmalar içerisinde bulunduk. Ülkemizin barışı, huzuru, kardeşliği için hep birlikte bu sürecin içerisinde yer alamaya çalıştık. Biz inadına değil, inanarak destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HAYIR’ ÇIKMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORLAR

Terör örgütlerinin ciddi bir biçimde ‘hayır’ı destekleyeceklerini söyleyen Başkan Bingöl, “Bu süreç içerinde güçlü devlet, güçlü meclis, güçlü adalet, güçlü sivil toplum örgütü olmasını düşünerek ‘evet’ diyoruz. Bu süreçte ‘evet’ diyenler de bu ülkemizin insanları, ‘hayır’ diyenler de bu ülkemizin insanları. Bunun demokrasinin bir güzelliği olarak düşünüyoruz ancak bu sürece baktığımız zaman özellikle bir haçlı zihniyetinin bizim ülkemiz üzerinde bir baskı oluşturup, referandum sonucunda olumsuz bir karar çıkması için ciddi bir gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Özellikle FETÖ, PKK, PYD gibi terör örgütleri gibi ciddi olarak ‘hayır’ı destekliyorlar. Ancak biz ülkemizin insanları olarak bunu ‘evet’, ‘hayır’ olarak değerlendirebiliriz. Dış güçler ve terör örgütlerinin buna ciddi destek vermeleri, bizim de bu süreç içerisinde kendi safımızı belirterek, ‘Türkiye’nin geleceği için daha neler yapabiliriz’ diye düşünerek sahada olacağımızı ve sahada bununla ilgili ciddi mücadele vereceğimizi belirtmek isteriz” diye konuştu.

BU ÜLKE 92 YILDA 65 HÜKÜMET GÖRDÜ

Neden ‘evet’ diyeceklerini dile getiren Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Bizler bu süreçte inanarak ve yaptığımız 18 maddelik değerlendirmelerin ülkemiz açısından faydalı bir kazanım olacağını düşünerek buna ‘evet’ diyoruz. Bu süreç içerisinde tabi ki güçlü iktidarların ülkeyi yönetmesi, güçlü adalet, güçlü hukuk, güçlü meclisin olması ülkemiz için gerçekten faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü koalisyonlarda, ülkemizin çok büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Şu anda 65’inci hükümetteyiz ve bu ülke 92 yılda 65 hükümet gördü. Hesap yapıldığı zaman 1,5 yılda bir iktidar değişikliği olmuş. Normalde 5 yılda bir iktidar ve 19 hükümet olması gerekirken, şu anda 65’inci başbakanla yolumuza devam ediyoruz. Bu da geçmiş koalisyonların ülkede ciddi huzursuzluklar ve dış güçlerin müdahaleleriyle karşı karşıya kalındığının bir göstergesi. Bundan dolayı 16 Nisan referandumunda ‘evet’ diyeceğimizin en büyük gerekçelerinden birisi de budur.”

HALK BİLİNÇLİ OLARAK SANDIĞA GİDECEK

Referandumun ülkenin sonu olmayacağını belirten Başkan Bingöl, “Referandumda vatandaşlarımız demokratik bir ortamda oylarını kullanacaklar. Kendi destekledikleri lideri seçecekler. Eğer bu lider 5 yıl başarısız olursa, önümüzdeki 5’inci yılda başka bir lideri seçebilecekler. Biz bu referandumun çok önemli olduğunu düşünüyor ve önemsiyoruz. Millet ne derse, ona sıcak bakmalıyız. Bu ülkemizin sonu olmayacak. Bilinçli, soğukkanlı olarak sandıklara gidip herkes düşüncesini, fikrini sandığa yansıtacak. Sandıklara sahip çıkmalıyız. ‘Evet’in bu ülkeye daha faydalı olacağını düşünerek hareket ediyoruz. Biz sendika olarak 16 Nisan’ın bir milat olduğunu düşünerek, destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

BU PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELE

Açıklanan 18 madde arasında olumsuz bir durum görmediklerini ifade eden Başkan Bingöl, “Biz referandumun bir parti meselesi değil, partiler üstü bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Partilerle ilgili insanlarımızın belki olumsuz bir değerlendirmesi olabilir, ancak bunun bir ülke meselesi olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır, darbe anayasasından sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıları düzeltmek için tüm partiler, yıllarca süregelen bir mücadele veriyor ama sahaya baktığımızda partiler arası bir bölünmüşlük görüyoruz. Darbe anayasasının 18 maddesi değil, genelinde özellikle hukuk, adalet alanında ciddi bir değişiklik olacağını düşünüyoruz. Özgürlüklerin önünü daha çok açacak hangi maddeler varsa, bununla ilgili de ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiği taraftarıyız. Bu 18 madde arasında olumsuz bir madde görmüyoruz. Bu 18 madde daha da artırılabilirdi. Maddelere bakıldığında hepsi de, yönetimsel değişiklikleri içeriyor. İleride de insanların önüne açacak yasal düzenlemelerin olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL