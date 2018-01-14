14 Ocak 2018 Pazar

İmza gününde yoğun ilgi

Yazar Fırat İzgi ile sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, MalatyaPark’ta gerçekleştirilen imza gününde hayranları ile bir araya geldiler.

14 Ocak 2018 Pazar 17:12
İmza gününde yoğun ilgi

  Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile D&R iş birliğiyle imza günü gerçekleşti. İmza günün de ilk kitabı "Kelebek Ömrü Kadar Aşk" ile okurla buluşan Fırat İzgi, fotomodellik yapan sosyal medya fenomeni oğlu Meriç İzgi ile katıldı.

Düzenlenen imza gününde Fırat İzgi kitaplarını imzalarken hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Fırat İzgi'nin kitap tanıtımına katılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi de özellikle genç hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Hayranları genç fenomen ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA
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