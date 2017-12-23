Bir arkadaşının yüzüğünü beğendikten sonra parmağına takan Zehra Seçer, yüzüğü çıkartmak istedi ancak yüzük parmaktan çıkmadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan ve parmağı şişen Seçer, bütün çabaları sonuçsuz kalınca itfaiyeye giderek yardım istedi.

Kadının parmağının zarar görmemesi için bütün önlemleri alan itfaiyeciler yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye karar verdi. Yaklaşık 10 dakika süren işlemin ardından Seçer'in parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı. Genç kadın itfaiyecilere yardımdan dolayı teşekkür etti.



İHA