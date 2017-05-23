23 Mayıs 2017 Salı

İmam hatipli öğrencilerden yardım kermesi

Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenicileri tarafından ‘İmam Hatipler Göz Nuru Oluyor’ temalı kermes düzenlendi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:14
İmam hatipli öğrencilerden yardım kermesi

Pütürge ilçesinde düzenlenen kermese İlçe Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Gezek, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

 Öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler kermesi ziyaret eden vatandaşa sunuldu. İmkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalı ameliyat olamadığı için görme yeteneği kaybedenler için hazırlanan kermes vatandaşlardan tam not aldı. Kermesten elde edilecek gelir ise Afrika’ya gönderilecek.   Pütürge Kaymakamı da burada yaptığı açıklamada elbirliği ile yapılan bütün hizmetlerin her zaman karşılığı olduğunu söyledi. Kaymakam Savar, kermese emeği gecen öğrencilere teşekkür etti.

TAHİR ÖZÇELİK
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