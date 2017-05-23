Pütürge ilçesinde düzenlenen kermese İlçe Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Gezek, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler kermesi ziyaret eden vatandaşa sunuldu. İmkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalı ameliyat olamadığı için görme yeteneği kaybedenler için hazırlanan kermes vatandaşlardan tam not aldı. Kermesten elde edilecek gelir ise Afrika’ya gönderilecek. Pütürge Kaymakamı da burada yaptığı açıklamada elbirliği ile yapılan bütün hizmetlerin her zaman karşılığı olduğunu söyledi. Kaymakam Savar, kermese emeği gecen öğrencilere teşekkür etti.

TAHİR ÖZÇELİK