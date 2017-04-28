‘Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Ulusal Sempozyumu’ dün düzenlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruşların müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve üyeleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İmam Hatiplerle ilgili sinevizyon gösterimiyle başlayan sempozyumunun açılış konuşmasını İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptı. Rektör Prof. Dr. Kızılay, imam hatip okullarının Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan başlıca kurumlardan birisi olduğunu belirterek, bu okulların Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin kendi modernleşme tarihiyle irtibatlı bir şekilde ürettiği özgün bir tecrübe ve eğitim modeli olduğunu söyledi.

ÇAKIR: VESAYET YAPILARINA MİLLET SON VERDİ

Güçlü bir Türkiye’ye doğru gidildiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Bugünkü konu çok önemli ve irdelenmesi gereken bir konu. 16 Nisan itibariye bütün vesayet yapılarına millet son vermiş oldu. Normalde 2001’de buna son verildi. Dolayısıyla 15 yıl içerisinde baktığımız zaman gerçekten halkın iradesinin tecelli ettiğini, halk iradesiyle bu ülkenin başına geçenlerin halkın derdiyle dertlendiğini, inancına çözüm bulduğunu, ülkeyi geleceğe taşıdığını 2050’lerin, 2071’lerin planının yapıldığı güçlü bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz” dedi.

VALİ TOPRAK: HEPİMİZ HEYECANLANIYORUZ

İmam hatip okullarının önüne değişik engellerin çıkartılığını izlediklerini belirten Vali Mustafa Toprak, “İmam hatip okulları denildiğinde şüphesiz hepimiz heyecanlanıyoruz. Geçmiş süreçten bugüne kadar değişik aşamalardan geçtiğini ve önüne değişik engeller çıkarıldığını hep birlikte izledik. Ama yerli ve milli duruşla birlikte insanlarımızın hissiyatını, dini duygularını, inançlarını yaşamak adına eğitimin hem milli yerli olması hem de ilim ve irfan ışığı altında hem bilimsel çalışmalarla hem de inanç duygularıyla birlikte eğitimin yapılanması noktasında imam hatip okullarının çok önemli işlevi olduğunu hep birlikte ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ERDEM: KAZANIMLARI UHDESİNDE BARINDIRMIŞTIR

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Ulusal Sempozyumu’nun çok önemli olduğunu dile getirdi. Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

“Bünyesinde ortaokul ve lise kademelerini barındıran, kültür dersleriyle, meslek derslerini birlikte sunan imam hatip okulları, kuruluşundan bu yana din eğitimi konusunda elde edilen tecrübeyi, kazanımları uhdesinde barındırmıştır. Bu bağlamda öğrencilerini hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan bu okullar dinin doğru kaynaktan öğrenilmesi yerel ve uluslararası bağlamda yeni nesillere sağlıklı olarak ulaştırılmasında hayati öneme sahip bir özellik arz etmektedir. Türkiye’deki örgün din eğitimi ve öğretimi devletin denetim ve himayesinde olmakla birlikte özellikle üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin katkılarına açıktır. Gerek öğretim programlarının hazırlanmasında gerekse öğrencilerin eğitim ve barınmalarında sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve üniversitelerin desteği alınmaktadır.”

BAKAN TÜFENKCİ: GELECEĞİN İNŞASI İÇİN İNSANIN İNŞASI GEREK

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, bu sempozyumun Malatya gibi bir kentte yapılmasının önemine değindi. Geleceğin inşası için önce insanın inşasının gerektiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “İnsanın inşası her türlü iktisadi ve siyasi meselelerin önünde gelir. Medeniyetin tek ölçüsü insana verdiği kıymettir. Biz tarihimiz boyunca insanı eşref-i mahlukat bildik, bu bakımdan ona kıymet verdik maarif geleneğimizin temelinde de aynı telakki yatar. Fatih’i Fatih yapan onu yetiştiren hocalarıdır. Dolayısıyla burada öğretmenlerimiz de, Milli Eğitim Bakanlığımız da ve burada görev yapan her bir birimin başındaki başta daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz, müsteşarlarımızın tamamı da esasında Türkiye’nin geleceğini inşa etme noktasında büyük bir fedakarlık gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

İMAM HATİPLER DEVLET DÜŞMANI İLAN EDİLMİŞ

İmam hatiplerin tarihinin inişli çıkışlı olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, “İmam Hatiplerin tarihi tıpkı Türkiye’nin demokrasi serüveni gibi, demokrasi tarihi gibi hep inişli çıkışlı olmuştur. Ama halk her daim imam hatiplere sahip çıktı. Bu toprakların, bu coğrafyanın yetiştirdiği insanlar kendi değerlerini, medeniyetlerini, kodlarını geleceğe taşısın diye gençliğe yatırım yaparken imam hatip okulları üzerinden yaptı. Ve imam hatiplere iznin nasıl çıktığını, hangi mücadeleler sonucunda çıktığını anlattılar. O mücadeleler sonunda baktığımız zaman imam hatiplere devletten çok halk sahip çıktı. Halk imam hatipleri, kendi değerlerinin yansıdığı okullar olarak gördü. Bununla da övünüyoruz” diye konuştu.

FİZİKİ MEKANLAR HIZLA İYİLEŞTİRİLDİ

Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletin imam hatiplilere tek başına sahip çıkması yetmez. Sizlerin sahip çıkması lazım, milletin sahip çıkması lazım. Milletimizin o okullara öğrenci gönderme noktasında gayret göstermesi lazım. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de artık Allah'a hamdolsun hafızlık eğitimi veren imam hatiplerimiz var. Uluslararası öğrenci kabul eden imam hatiplerimiz var. Fen eğitimi, sosyal bilimler eğitim veren imam hatiplerimiz var. Dolayısıyla imam hatiplere baktığımızda milletimizin her talebine ve her seviyedeki öğrencimize eğitim verecek okullar olduğunu görüyoruz. Onun için bu okullara devletten çok milletin, sizlerin sahip çıkması önemli.”













MUTLU SARIGÜL