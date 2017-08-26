Yapılan açıklamaya göre; 2015 yılı için çalışan kişi başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer 192,52 TL olarak TR42 bölgesinde gerçekleşti. 'Madencilik ve taş ocakçılığı' sektöründe en yüksek değer 151,1 TL olarak TR51 bölgesinde, 'imalat' sektöründe en yüksek değer 253,23 TL olarak TR42 bölgesinde, 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektöründe en yüksek değer 2 bin 25,12 TL olarak TR21 bölgesinde, 'su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' sektöründe en yüksek değer 137,74 TL olarak TR63 bölgesinde, 'inşaat' sektöründe en yüksek değer 114,78 TL olarak TR51 bölgesinde, 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en yüksek değer 356,48 TL olarak TR10 bölgesinde gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA SEKTÖRÜNDE

2015 yılı için çalışan kişi başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer yüzde -18,24 olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti. 'Madencilik ve taş ocakçılığı' sektöründe en düşük değer yüzde -33,82 olarak TR90 bölgesinde, 'imalat' sektöründe en düşük değer yüzde -11,73 olarak TRB2 bölgesinde, 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektöründe en düşük değer yüzde -57,63 olarak TRB2 bölgesinde, 'su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' sektöründe en düşük değer yüzde -59,49 olarak TR21 bölgesinde, 'İnşaat' sektöründe en düşük değer yüzde -26,75 olarak TR81 bölgesinde, 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en düşük değer yüzde -16,43 olarak TR62 bölgesinde, 'ulaştırma ve depolama' sektöründe en düşük değer yüzde -22,96 olarak TRB1 bölgesinde, 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe en düşük değer yüzde -32,43 olarak TRA1 bölgesinde gerçekleşti.

DÜŞÜK DEĞER 10,52 TL OLARAK TRA1 BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

2015 yılı için emek maliyeti başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer 10,52 TL olarak TRA1 bölgesinde gerçekleşti. 'Madencilik ve taş ocakçılığı' sektöründe en düşük değer 0,78 TL olarak TR81 bölgesinde, 'imalat' sektöründe en düşük değer 6,74 TL olarak TRA2 bölgesinde, 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektöründe en düşük değer 12,39 TL olarak TRC1 bölgesinde, 'su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 2 TL olarak TRB2 bölgesinde, 'inşaat' sektöründe en düşük değer 8,82 TL olarak TR81 bölgesinde, 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en düşük değer 26,09 TL olarak TR82 bölgesinde, 'ulaştırma ve depolama' sektöründe en düşük değer 3,89 TL olarak TRB1 bölgesinde, 'Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 3,82 TL olarak TRB2 bölgesinde, 'Bilgi ve iletişim' sektöründe en düşük değer 2,57 TL olarak TRA2 bölgesinde, 'Gayrimenkul faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 4,13 TL olarak TR32 bölgesinde, 'Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler' sektöründe en düşük değer 3,74 TL olarak TR41 bölgesinde, 'İdari ve destek hizmet faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 1,5 TL olarak TR81 bölgesinde, 'Eğitim' sektöründe en düşük değer 1,95 TL olarak TRB2 bölgesinde, 'İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 2,5 TL olarak TR52 bölgesinde, 'Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor' sektöründe en düşük değer 1,65 TL olarak TR90 bölgesinde, 'Diğer hizmet faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 3,39 TL olarak TR81 bölgesinde gerçekleşti.

BİRİM YATIRIM BAŞINA CİRO EN DÜŞÜK DEĞER 10,31 OLDU

2015 yılı için birim yatırım başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer 10,31 TL olarak TR61 bölgesinde gerçekleşti. 'Madencilik ve taş ocakçılığı' sektöründe en düşük değer 2,22 TL olarak TR81 bölgesinde, 'imalat' sektöründe en düşük değer 7,32 TL olarak TRB1 bölgesinde, 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektöründe en düşük değer 2,87 TL olarak TR33 bölgesinde, 'su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 0,71 TL olarak TR51 bölgesinde, 'inşaat' sektöründe en düşük değer 5,86 TL olarak TR51 bölgesinde, 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en düşük değer 34,66 TL olarak TR72 bölgesinde, 'ulaştırma ve depolama' sektöründe en düşük değer 2,39 TL olarak TR52 bölgesinde, 'Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 2,45 TL olarak TR61 bölgesinde, 'bilgi ve iletişim' sektöründe en düşük değer 3,22 TL olarak TRA2 bölgesinde, 'gayrimenkul faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 5,06 TL olarak TR61 bölgesinde, 'mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler' sektöründe en düşük değer 7,68 TL olarak TR62 bölgesinde, 'idari ve destek hizmet faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 3,48 TL olarak TR71 bölgesinde, 'eğitim' sektöründe en düşük değer 2,14 TL olarak TR61 bölgesinde, 'insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 4,34 TL olarak TR31 bölgesinde, 'kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor' sektöründe en düşük değer 2,99 TL olarak TR32 bölgesinde, 'diğer hizmet faaliyetleri' sektöründe en düşük değer 7,16 TL olarak TR63 bölgesinde gerçekleşti.

EN DÜŞÜK DEĞER YÜZDE -35,97

2015 yılı için birim yatırım başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer yüzde -35,97 olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti. 'Madencilik ve taş ocakçılığı' sektöründe en düşük değer yüzde -75,96 olarak TRA1 bölgesinde, 'İmalat' sektöründe en düşük değer yüzde -62,69 olarak TRB1 bölgesinde, 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektöründe en düşük değer yüzde -55,95 olarak TR51 bölgesinde, 'su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' sektöründe en düşük değer yüzde -91,2 olarak TR82 bölgesinde, 'inşaat' sektöründe en düşük değer yüzde -57,71 olarak TR51 bölgesinde, 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en düşük değer yüzde -31,21 olarak TR72 bölgesinde gerçekleşti.



(İHA-Haber Merkezi)