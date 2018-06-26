İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,3 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlendi. 2018 yılı Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 607 işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ formu gönderilerek, 2 bin 101 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.