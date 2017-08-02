Kredi kartı kullanımıyla birlikte borçlu sayısının da arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar Arası Kart Merkezinin 2017’nin ilk üç ayını kapsayan 1. dönemindeki toplam kart verilerinin doğrultusunda 59 milyon 405 bin 429 kredi kartı, 120 milyon 623 bin 51 banka kartı bulunuyor. Ülkemizde 32 milyon 39 bin kişinin 49.4 milyar kredi kartı borcu var. Bu borçların önemli kısmı internet üzerinden veya telefon ile sipariş şeklinde yapılıyor. Öyle ki 2012’nin ilk üç ayı kapsayan döneminde internetten 11 milyon 154 bin 46 milyon TL değerinde, 2017 yılının ilk üç ayında ise 31 milyon 703 bin 47 değerinde alışveriş yapıldı. İnternetten kartla alışveriş çılgınlığı böylelikle son 5 yılda üç katına çıkmış oldu” ifadelerini kaydetti.



435 BİN KİŞİ TAKİPTE

Kart borcu yüzünden yakın takibe alınan kişi sayısının geçen yıla göre arttığını belirten Palandöken sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2017 Mayıs ayı raporuna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre bu yıl ilk beş ayda yüzde 2 arttı, 618 bin kişi oldu. Yalnızca bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bu yıl ilk beş ay sonunda toplam 435 bin oldu. Kredi kartı borçları ev içindeki huzuru da kaçırır. Boşanma, depresyon, intihar, aile içi şiddet gibi olaylara sebep oluyor. Borcu kapatmak isteyen vatandaş yüksek faizli ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Borçlar peş peşe birikiyor. Kredi kartlarına çok fazla yüklenilmemeli. Alışverişler imkan varsa nakit ödeme ile yapılmalı.”

İHA