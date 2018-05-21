Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102537
ALTIN
188.990
DOLAR
4.5696
STERLİN
6.1347
EURO
5.3725

İlk ziyareti ailesine oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran seçimlerinde Malatya 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu, 17 Nisan 1978’de bombalı bir suikast sonucu gelini ve 2 çocuğuyla katledilen Hamit Fendoğlu’nun (Hamido) eşi yengesi Mukaddes Fendoğlu’nu ve ardından amcasının mezarını ziyaret etti.

İlk ziyareti ailesine oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran seçimlerinde Malatya 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu, 17 Nisan 1978’de bombalı bir suikast sonucu gelini ve 2 çocuğuyla katledilen Hamit Fendoğlu’nun (Hamido) eşi yengesi Mukaddes Fendoğlu’nu ve ardından amcasının mezarını ziyaret etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:52
İlk ziyareti ailesine oldu

Mukaddes Fendoğlu, aile olarak 1946 yılından beri siyasetin içinde olduklarını ve 40 yıl sonra kendi ailelerinden bir kişinin yeniden siyasete dönmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

AMCASI HAMİT FENDOĞLU’NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Fendoğlu, amcası Hamit Fendoğlu’nun (Hamido) mezarını ziyaret edip dua etti.  Burada bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran seçimlerinde Malatya 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, “40 yıl önce şehit düşen amcam Hamit Fenoğlu’nun huzurunda namusum, şerefim ve haysiyetim üzerine yemin ediyorum, ben bu davadan vaz geçmedim, bu davay ıda sahipsiz bırakmadık” dedi. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPHamit Fendoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"
Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...
Listeler bugün YSK’ya veriliyor
Listeler bugün YSK’ya veriliyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim