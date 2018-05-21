İlk ziyareti ailesine oldu

Mukaddes Fendoğlu, aile olarak 1946 yılından beri siyasetin içinde olduklarını ve 40 yıl sonra kendi ailelerinden bir kişinin yeniden siyasete dönmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

AMCASI HAMİT FENDOĞLU’NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Fendoğlu, amcası Hamit Fendoğlu’nun (Hamido) mezarını ziyaret edip dua etti. Burada bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran seçimlerinde Malatya 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, “40 yıl önce şehit düşen amcam Hamit Fenoğlu’nun huzurunda namusum, şerefim ve haysiyetim üzerine yemin ediyorum, ben bu davadan vaz geçmedim, bu davay ıda sahipsiz bırakmadık” dedi.

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