03 Temmuz 2017 Pazartesi

İlk yerli domates tezgaha indi

Darende’de seralarda yetişen sezonun ilk yerli domatesi. tezgahlardaki yerini aldı. Çiftçi Duran Tekin, Darendelilerin sebzede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için seralara önem ve destek vermeleri gerektiğini söyledi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:12
İlk yerli domates tezgaha indi

  İlçede sera yetiştiriciliği yapan Duran Tekin isimli çiftçi, Darende’de her türlü sera yetiştiriciliğine uygun arazinin olduğunu söyleyerek, “Bunun yanında su da var, sadece emek gerekiyor. Ben evimin yanına kurduğum seralarda damlama sulama sistemi ile bin kök salatalık dikimi yaptım ve ilk ürünü aldım. Bunun yanında bin 800 kök de domates dikimi yapmıştım. İlk domateslerimi de topladım. İnşallah satışlarda emeğimizin karşılığını alırız. Ben bu işte hemşehrilerime organik sebze yedirdiğim ve aile bütçeme katkı sağladığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

BASİT VE FAYDALI
  Darendelilerin sebzede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için seralara önem ve destek vermeleri gerektiğini de söyleyen Tekin, seracılığın çok basit ve faydalı olduğunu vurguladı.

İHA
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