Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın başkanlığında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan “Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller” etkinliği çerçevesinde öğrencilere diş taraması yapıldı, diş macunu ile diş fırçası dağıtımı gerçekleştirildi. Yeşilyurt Kılıçaslan İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe Malatya İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Malaya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Burak Yıldırım, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Malatya İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener yaptı. Şener, ağız sağlığının önemine dikkat çekti.

İLK SIRADA AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI YER ALMAKTADIR

“Eğer kişinin genel sağlığı yerinde değilse çoğu zaman ağızda da bu durumun belirtileri görülebilir” diyen Şener, “2014 yılı istatistik verilerine göre ülkemizde; 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise ilk sırada ağız ve diş hastalıkları yer almaktadır. Toplumda görülme sıklığının yüksekliği, genel sağlığa olan etkileri gibi nedenlerden dolayı diş çürükleri ve diş eti hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastalıklar ve sorunlarla tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması gerekliliği tüm dünyada kabul görmektedir. Dişlerimizin temizliği ve bakımı ile ilgili alışkanlıkları çocukluk döneminden itibaren edinebilirsek tüm yaşamımız boyunca dişlerimizle ilgili sorun ya yaşamayız ya da çok az yaşarız. İşte bu sebeple T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 stratejik planında ‘Sağlıklı Dişler, sağlıklı nesiller’ sloganıyla koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek hedefini koymuştur” diye konuştu.

80 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Birçok etkinlik ve faaliyet yaptıklarını dile getiren Dr. Şener, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda 2014 yılından itibaren tüm Türkiye’de birçok projeler yürütülmektedir. bizler de Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ilimizde bu çalışmalarla eşzamanlı olarak birçok etkinlik ve faaliyetler yürütmekteyiz. Bu çerçevede ilimizde 2014 yılından bugüne kadar Milli eğitim Müdürlüğü ile etkin işbirliği içerisinde yaptığımız etkinlik ve çalışmalardan özet olarak bazı bilgiler vermek istiyorum:

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren günümüze kadar; yaklaşık 80 bin öğrenciye, 2 bin öğretmene, bin 850 öğrenci velisi ve yetişkin bireylere Ağız-Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimi verilmiştir. Ayrıca; 32 bin 500 öğrenciye diş çürümelerini önlemek için flüorür-vernik uygulaması, 44 bin öğrenciye ağız-diş taraması, 96 bin 500 öğrencimize diş fırçası, diş macunu ve bilgilendirici broşürden oluşan diş setleri dağıtılmıştır. Bugün de burada tüm öğrencilerimize bu diş setlerinden dağıtacağız.”

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR

Eğitimlere katkı sunan herkese teşekkür eden Dr. Şener, “Bu vesileyle ben Halk Sağlığı Müdürlüğü adına özellikle Sayın Milli Eğitim Müdürümüze ve Müdürümüzün şahsında bizlere yaptığımız eğitimler ve ağız diş taramalarında büyük destek olan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılan ve de bundan sonra da belirli periyotlarla yapılacak olan ağız diş sağlığı taramalarının, farkındalık eğitimlerinin, dağıtılan diş setlerinin yarınlarımız olan çocuklarımız ve gençlerimizin ağız-diş sağlıklarına olumlu katkılarının olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, öğrencilere dişlerini fırçalama tavsiyesinde bulunarak, “Bugün Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Malatya Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüzce sizlere diş fırçası dağıtılacak” dedi.









MUTLU SARIGÜL