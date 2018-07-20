İLK KAZMA VURULDU

Etap etap yapılacak Beydağı Tabiat Parkı’nda ilk olarak yollar açılıyor. Dolgu ve kazı çalışmalarının devam ettiği parkın içi İnönü Üniversitesi ile yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan proje hayata geçiriliyor.

Projenin içerisinde kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, idari bina, çadırlı kamp alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık spor alanları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, süs havuzları, piknik alanları, mescit, büfeler ve WC’ler bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Beydağı Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu. Tabiat Parkı inşaat alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Polat’a,Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

MALATYA’MIZ BÜYÜK PARKLARLA VE YEŞİL ALANLARLA ÇEVRELENİYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak, kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olan yeşil alanların artırılması yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Beydağı Tabiat Parkı 900 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Beylerderesi 1320 dönümlük bir alan. Malatya’mızın çok büyük parklarla ve yeşil alanlarla çevrelenmesi Malatya için büyük bir avantaj. Beydağı tabiat parkı toplamda 900 dönüm. Bu parkımızı etaplar halinde Malatya’mızın hizmetine sunacağız. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 1. etap çalışmaları kapsamında 100 dönümlük alanı hizmete sunmuş olacağız. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettirerek 900 dönümlük alanın tamamını hizmete açacağız.”

DAHA YEŞİL BİR MALATYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Daha yeşil ve daha güzel bir çevre ile yaşanabilir bir Malatya oluşturmak amacıyla çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Polat, “Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, çocuklarımızın güven içerisinde aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri, sportif faaliyetleri yapabilecekleri park ve bahçeler oluşturmak için çalışıyoruz. “Yeşil Malatya” olarak hafızalara yerleşen Malatya’mızı, yeşili, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak gelecek nesillere bırakmak bizler için büyük önem taşımaktadır, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, bu anlayışla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” sözlerini kaydetti.

MALATYA’YA HAYIRLI OLSUN

İnceleme gezisi sırasında kısa bir konuşma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağımız çalışmaları sahada teknik olarak inceliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir plan dâhilinde planlayacağımız işleri birlikte yaparak Beydağı Tabiat Parkını en kısa sürede halkın kullanımına açmayı planlamaktayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com