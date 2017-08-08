08 Ağustos 2017 Salı

İlk kafile kutsal topraklara uğurlandı

Malatya hac ibadetinin yerine getirecek 46 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

08 Ağustos 2017 Salı 12:30
İlk kafile kutsal topraklara uğurlandı

 MAŞTİ’de düzenlenen ilk uğurlama törenine din görevlisi Aliseydi Doğan ilahiler ve kasideler okudu. Düzenlenen törene hacı adayları ve yakınları katıldı.

 Hacı adaylarına hitaben bir konuşma yapan Malatya hac ve umre acente sahiplerinden Mehmet Atalan, “Allah yapacağınız her türlü ibadeti kabul etsin. Mekke ve Medine'de ülkemize ve tüm İslam alemine dua ediniz. Mevlam tüm vatandaşlarımıza bu mutluluğu yaşatsın. Allah yapacağınız her türlü ibadeti kabul etsin. Hacı adaylarımız bu görevi yaptıklarında annelerinden doğduğu ilk gün gibi tertemiz, günahsız olarak dönme fırsatı yakalamış olacak” dedi.

Konuşmanın ardından hacı adayları dualar eşliğinde karayolu ile Elazığ’a ardından ise uçakla kutsal topraklara uğurlandı.

TAHİR ÖZÇELİK
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