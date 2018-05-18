Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi bahçesinde tertip edilen iftar programına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye başkan yardımcıları, Melekbaba Mahalle Muhtarı, cami imamları, mahalle sakinleri ve ilk kez oruç tutan çocuklar katıldı. Alanı tamamen dolduran mahalle sakinleri, aynı masa etrafında buluşup Ramazan ayının huzurunu yaşadı. Mescid-i Takva Cami İmamı İdris Kaya tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ‘Hoş Sada’ grubu tarafından seslendirilen ilahilerle manevi bir hava oluştu.

Yeşilyurt Belediye Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro gösterilerine mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. İftar programına katılarak mahalle sakinleri ve çocuklarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurulan kazanların başına geçerek kendi elleriyle yemek dağıttı. Başkan Çınar, ‘Gönlümüz Bir Soframız Bir’ sloganı altında Ramazan ayında 15 ayrı mahallede tertip edecekleri meydan iftarlarına her yıl olduğu gibi yine ilk kez oruç tutan çocuklara yönelik düzenledikleri ‘ İlk İftar Heyecanı’ programının önemine vurgu yaptı. Programa gösterilen yoğun ilginin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Öncelikle tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının manevi havasına uygun 15 ayrı meydan iftarı düzenleyeceğiz. Ramazan ayının eşsiz manevi atmosferinin Yeşilyurt’un tüm yerleşim alanlarında aynı heyecanla yaşanması için çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi yine ilk kez oruç tutan çocuklarımıza yönelik iftar programı düzenledik. Erken yaşlarda kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim başta olmak üzere Peygamber Efendimizin ahlak ve faziletini öğrenmek için Kur’an Kursuna giden ve bu yıl ilk kez oruç tutan yavrularımızla aynı sofrada buluşup iftar yapmak tarif edilemez bir mutluluktur. Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli yaşadığı, geleceğe umutla baktığı bir toplumsal yaşam bizim tek gayemizdir. Henüz erken yaşlarda oruç tutmanın faziletine ulaşmaya, Ramazan ayının bereketinden ve güzelliğinden faydalanmak için oruç tutan tüm evlatlarımızın alınlarından öpüyorum. Bizler bu mübarek ayın havasından yararlanmak adına oruç tutarak önemli bir görevi yerine getiren tüm yavrularımızla gurur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın bu özel günlerinde yanlarında olup, heyecanlarına ortak olmak adına bu programı tertip ettik. Çocuklarımızı oruç tutmaya teşvik eden anne ve babalarımız ile cami imamlarımızı ayrıca tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Çınar İsrail'i kınadı

Konuşmasının devamında Kudüs’te Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen katliamı kınayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Terörist İsrail Devletinin Filistinli kardeşlerimize yönelik yaptığı vahşeti ve katliamı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 60’ın üzerinde şehidimizin, 3 bine yakın yaralımızın olduğu bu katliama dünyanın birçok ülkesi sessiz kalmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi yine en gür şekilde tepki veren ülke olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız ve Bakanlarımız bu konuda dünyaya çok ciddi mesajlar verdiler, olaylara çok yoğun tepki gösterdiler. Üç günlük yas ilan edildi, Ramazan ayına büyük bir acı ve hüzünle girmiş olduk. Yeşilyurt Belediyesi olarak Müslüman kardeşlerimize yönelik gerçekleşen bu akıl almaz saldırıları şiddetle kınıyoruz. Müslüman coğrafyası bu zulüm ve baskıların ardından mutlaka birleşmeli, birlikte hareket etmelidir. Ortadoğu’nun kalbine saplanmış olan zalim, terörist İsrail ile onun destekçilerinin yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Kudüs bizim kutsal mabedimiz, ilk mescidimiz ve kırmızı çizgimizdir, Mescid-i Aksa özgür günlerine yeniden mutlaka kavuşacaktır. Yaşanan zulümlerin sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

İftar vaktinin gelmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan çocuklar, akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte oruç açarken, yaşadıkları heyecan görülmeye değerdi. İftar programı sonrasında çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

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