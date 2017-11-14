14 Kasım 2017 Salı

“İlk filmimle böyle bir başarı beklemiyordum”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Yarışma bölümü filmlerinden, “Sarı Sıcak” ve ekibini ağırladı. Gösterim sonrası gerçekleştirilen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Fikret Reyhan, “Birçok ödül aldık. İlk filmimle böyle bir başarı beklemiyordum” dedi.

14 Kasım 2017 Salı 12:53
“İlk filmimle böyle bir başarı beklemiyordum”

  36. İstanbul Film Festivali Altın Lale En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu Ödülü, 39. Moskova Uluslararası Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü alan filmin oyuncu kadrosunda Aytaç Uşun, Mehmet Özgür, Gökhan Şimşek, Cem Zeynel Kılıç, Tarık Köksal, Akan Atakan ve Seher Çuhadar’ın yer alıyor. “Sarı Sıcak” filminin gösterimi filmin yönetmeni Fikret Reyhan, Yardımcı Yönetmeni Güneş Güneş ve Yapımcısı Nizamettin Reyhan’ın katılımıyla gerçekleşti.

‘DAHA DA FİLM ÇEKMEM’ DİYORSUNUZ
  Gösterim sonrası Gizem Ertürk’ün moderasyonuyla gerçekleşen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Fikret Reyhan, “Birçok ödül aldık. İlk filmimle böyle bir başarı beklemiyordum” diye sözlerine başladı. Reyhan, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk filmin handikapları çok. Başta film çekme hevesiyle başlıyorsunuz. Bu işin içine girince zorluklarla ve karşılaşınca ben ne yapıyorum? diyorsunuz. Ama artık bu tünelin içine girmişsinizdir. Tünelin öbür ucuna çıkıncaya kadar baya zorluklardan geçiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, ben bir daha hayatta film çekmem. Sonra bir bakıyorsunuz filminiz izleyicilerle buluşunca bazılarının kalbine dokununca, hem de ödüllendirildiğinizde tekrar deneyeyim diye düşünüyorsunuz.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah7. Malatya Uluslararası Film Festivali

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