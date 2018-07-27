İlk 6 aylık ihracatımız 172 milyon dolar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Haziran Ayı Toplantısını Doğanşehir'de Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu’nda yaptı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ilçelerin sorunlarının ve problemlerinin yerinde tespit edilmesi önem verdiklerini vurguladı.

Burada bir konuşma yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, “15 Temmuz'da Türk milletinin gösterdiği direniş iradesi, insanlığa ders, gelecek nesillere onurlu bir mirastır. O gece bir kez daha, onurlu bir millet olduğumuzu, zulme boyun eğmeyeceğimizi, ülkemiz ve değerlerimizi can pahasına koruyacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Biz bin yıllık geçmişi olan köklü bir milletiz. Omuz omuza, bir ve beraber oldukça ne içeriden ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz. 15 Temmuz'un zifiri karanlığında can veren, kanını döken, bedenini kurşuna siper bu şanlı direnişin ikinci yıl dönümünde, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz” sözlerini kaydetti.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir dönemin başladığının altını çizen Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Umut ediyoruz ki insanların beklentilerine cevap veren yeni sitemin ekonominin önünü açabilecek, bürokrasinin karşısında yaşamış olduğu sıkıntıları kaldırılacağı yeni bir sistemle ülkemiz daha şaha kalkar, esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz daha iyi yapılanma içerisinde ülkemize katkı sağlarlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin geçmiş yıllara ait aidat borçlarının faizlerinin silinmesi için başlatılan yapılandırmanın son günlerine girildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

ÜYELERİMİZİN MENFAATİNE OLACAK

“Devletin kamu alacaklarından vazgeçmesi söz konusu olmadığından bu tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi üyelerimizin menfaatine olacaktır. 7143 sayılı kanun ile Odalara 31 Mart 2018 tarihi öncesi üye aidatı ve munzam aidatı borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza müracaatları ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödenebileceği gibi ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitte de ödenebilecektir. Oda aidat borçları kamu alacağı olup, bu borcun silinmesi söz konusu değildir. Çıkarılan yasa ile geçmiş dönemlere ait borcu bulunan üyelere çok önemli bir fırsat tanınmış olup, tüm gecikme faizleri kaldırılmıştır. Yapılandırmanın süresine sayılı günler kala bu önemli avantajdan Odamıza borcu olan üyelerimizin istifade etmesi kendi menfaatlerine olacaktır. Yapılan üst düzey açıklamalarda böyle bir fırsatının bir daha verilmeyeceği ifade edilmekte olup, Üyelerimizin mağdur olmamaları için, son haftasına girdiğimiz ödeme takvimini bir kez daha yararlanmalarını hatırlatıyorum.”

AB TESCİLİ ALAN 2. TARIM ÜRÜNÜ MALATYA KAYISI

“AB tescili alan 2. tarım ürünü Malatya kayısıdır” diyen Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak kayısımız AB Coğrafi İşaret tescillidir. Türkiye’de Aydın incirinden sonra AB tescili alan 2. tarım ürünü Malatya kayısıdır. Kayısı tescili için geçmiş dönemdeki yönetime teşekkür ediyorum. Burada tescilden çok önemli olan bunun uygulanabilmesi ve tescilin ne işi yaradığını üyelerimize bilgi vererek bilinçlendirilmesini sağlamak. Üyelerimizin ihracatta Malatya kayısı tescilini kullanabilecekleri ortamı gerçekleştirerek Avrupa’da kayısımızın değerini ve markasını yükselterek gerek yurt dışında ve yurt içinde hak ettiği yere taşımak, ihracatta pazar payımızı ve rakamımızın yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” sözlerini kaydetti.

MALATYA'DA YAPILMASI PLANLANANLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Malatya’dan direkt olarak yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen ihracat rakamının 172 milyon 949 bin dolar olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, “Sektörler arasında en fazla ihracat ise kuru kayısı ve konfeksiyon sektörlerinde sağlanırken, üçüncü sektör ise tekstil ve hammaddeleri sektörü oldu. Tekstille ilgili Malatya’da nasıl bir kuluçka merkezi oluşturabiliriz. Çünkü apartman ve bodrum katlarında 60 tane makine ile birçok insanı istihdam eden ciddi işler çıkaran sektöründe gayret göstermeye çalışan insanlar var. Biz bu insanlara bedava makine verip sektörünü geliştirmeleri için gayret göstersek bile fiziki şartları yetersiz. Bundan sonraki süreçte Organize Sanayi Bölgeleri içerinde 500, 1000, 1500 ve 2000 metrekare alan ya da insanların taleplerine 60 veya 70 tekstile uygun sektörel onlara hizmet edebilecek kuluçka merkezleri oluşturmayı düşünüyoruz. Burada amacımız onlara uzun vadeli kredilerle buranın satışını kira verir gibi gerçekleştirmek. Ya da ileriki süreçte kiralama sistemi ile onların 3 veya 5 yılda kendisini büyütebilecek Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kuracak seviye ye gelinceye kadar kiraları çok cüzü rakamlarda tutup kendilerini geliştirebilecekleri ortamları gerçekleştirmektir” sözlerini kaydetti.

Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Doğanşehir’de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.