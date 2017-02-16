“Birlikte Başaralım” projesi kapsamında Darende ilçesinde toplantı yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, ilçe okul müdürleri, okul zümre başkanları ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile Darende ilçesinin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda bilgi paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması gibi konular ele alındığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, görevlerini ne kadar iyi yapabilirlerse, görevlerini ne kadar daha verimli hale getirebilirlerse o kadar başarılı olmuş olacaklarını söyledi.

SİZE EMANET EDİLEN NEDİR?

Ülkeyi daha ileriye taşıyacaklarını belirten Tatlı, “Başarı topyekûndur. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Çocuklarımızı zenginlik olarak göreceğiz. İnşallah ‘Birlikte Başaralım’ projesi ile bu uzun medeniyet yarışında el ele, birlikte ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Size emanet edilen ülkemizin geleceğidir. Size emanet edilen nedir? Sizin çocuklarınızdır. Bir ailenin en değerli varlığı çocuğudur. Aileler çocuklarını size teslim ediyor, size emanet ediyor. İşte hem size emanet edilenlere, hem de ailelerin en değerli varlıkları çocuklarına, sizin kendi çocuklarınıza nasıl davranılmasını istiyorsanız, öyle davranmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

ORTAK KÜLTÜR VURGUSU

15 Temmuz’dan sonra öğretmenlerin sorumluluğunun arttığını kaydeden Tatlı, “ Artık okullarımızda sadece fenni ilimler öğretilerek, kutsal değerlerimizin ihmal edilmesinin ne gibi sonuçlar doğurduğu hepimiz gördük. Yeni nesillere ortak bir kültür oluşturulabilmesi için manevi, kültürel, tarihi değerlerimizin okullarımızda azim ve kararlılıkla tüm derslerde, en güzel şekilde aşılanması hayati bir zorunluluk haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

SİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

“Birlikte Başaralım” projesi hakkında yapılması gerekenler konusunda bilgiler veren Tatlı, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği kazanım sınavları ve bu sınavların sonuçlarının analiz edilmesiyle; il, ilçe, okul, sınıf ve öğrenci düzeylerinde ders bazında özellikle merkezi sınavlarda soru sorulan dersler için eksik kalmış kazanımlar belirlemekteyiz. Böylece her öğretmenimiz, kendi dersi için kazanıma ulaşma düzeyini görüp çalışmalarını bu veriler doğrultusunda yapacak. İnşallah bu uygulamalar ile alacağımız sonuçların, ilimiz ve ülkemizin eğitimine katkı sağlayacak bir çalışmanın temeli atılacak. Burada da size büyük görev düşüyor. Ben bu görevi hakkıyla yerine getireceğinizden eminim. Ben öğretmenlerimize güveniyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı okul müdürleri ve öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunulduktan sonra sona erdi.

MUTLU SARIGÜL