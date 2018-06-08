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İlhan Şahintürk Caddesi'nde değişim-dönüşüm çalışmaları...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı mevki İlhan Şahintürk Caddesi'nde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

İlhan Şahintürk Caddesi'nde değişim-dönüşüm çalışmaları...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı mevki İlhan Şahintürk Caddesi'nde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

08 Haziran 2018 Cuma 16:58
İlhan Şahintürk Caddesi'nde değişim-dönüşüm çalışmaları...

Malatya kent içi ulaşımında rahatlama sağlayacak birçok yol projesine imza atan Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürdürülen düzenleme çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı mevkisinde bulunan İlhan Şahintürk Caddesi de yakında yeni yüzüyle Malatyalılara hizmet edecek. 

1.4 kilometre uzunluğundaki caddede Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları yapmıştı. Bu yıl da diğer kurumlar tarafından altyapı eksikleri giderilen cadde de üstyapı çalışmalarına başlandı. 10 metre genişliğindeki cadde de kaldırım, yol, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Mıhlıdut, Kavak ve Mevlüt Aslanoğlu caddelerinde de çalışmalara devam ediyor. Yapılan yol çalışmalarını sık sık yerinde inceleyerek, bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın bütün cadde ve sokaklarını yaşanabilir yerler haline getirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Düzenleme çalışmalarının merkezin yanı sıra Doğanşehir, Akçadağ, Doğanyol ve Arapgir ilçelerinde de devam ettiğine dikkat çeken Başkan Polat, “Hizmeti Malatya’nın her metrekaresine götürüyoruz. Kent merkezi, ilçe merkezi, en uzak yer demeden bıkmadan usanmadan hizmet üretiyoruz. Caddelerimizi bir evin salonu, sokaklarımızı ise odaları gibi görüyoruz. Cadde ve sokaklarımız ne kadar düzenli ve güzel olursa içinde yaşayan insanlar o kadar mutlu olur. 10 metre genişliğindeki İlhan Şahintürk Caddemizi de bu yıl nezih bir görünüme kavuşturacağız. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaYeşilyurtYenileme çalışmaları
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