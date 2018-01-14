Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün Sarıkamış harekâtının 103’üncü yıldönümü dolayısıyla ortaklaşa düzenlediği ‘Donan Biz miyiz, Onlar mı?’ adlı tiyatro etkinliği, Battalgazi halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tiyatro oyununu izlemeye, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, BİLSAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Malatya Önce Vatan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muharrem Kıbrız, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ziya Öztürk ile çık sayıda konuk ve vatandaş katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan program daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Daha sonra Kazım Doğan’ın yazdığı ve Ömer İnce’nin yönettiği ‘Donan Biz miyiz, Onlar mı?’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyunu sahnelenirken, tiyatroyu izleyen bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Büyük bir ilgi ile izlenen tiyatro oyunu sonrası bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sarıkamış şehitlerini rahmet, şükran ve minnetle andıklarını belirterek, “Gerçektende bu vatan kolay kurtulmadı. Çok ağır bedeller, çok ağır şartlar neticesinde bugün bu özgür vatana, 780 milyon kilometre karelik alanda yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. O atalarımıza minnet duyuyoruz, şükran duyuyoruz” diyerek, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza etmemiz gerektiğini söyledi.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından 6 sokağa Battalgazi Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile şehitlerimizin isimleri verilirken, şehitlerimizin ailelerine belgeleri Başkan Gürkan tarafından verildi.Programda son olarak Battalgazi Belediyesi’nden emekli olan personele teşekkür plaketi verilirken, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.



İHA