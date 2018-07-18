İletişim olmazsa olmaz

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kişisel Gelişim, İletişim, Motivasyon Eğitimi” dün düzenlendi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve 3 gün devam edecek olan eğitime İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, İl Sağlık Müdürlüğü başkanları, şube müdürleri, birim sorumluları, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli alanlarda çalışan personeller, sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli yaptı.

İletişimin hayatın vazgeçilmez bir gereği olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bentli, insanların bir araya gelmeleri ve birlikte yaşayabilmelerinin olmazsa olmazının iletişim olduğunu söyledi.

EĞİTİMİMİZ 3 GÜN VE 3 AYRI GRUP OLARAK DEVAM EDECEK

İletişim kurmanın bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

“İnsanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımı iletişimle olur. Doğası gereği iletişim kurmak insanların temel ihtiyaçları arasındadır. Aile, okul, iş, arkadaş, eş, kurumlar hatta devlet bile bireyin iletişim kurduğu birimlerdir. Birey sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için iletişim kurmak zorundadır. İletişim beşikten mezara kadar hep insanla olan ve insan için hayati önemi olan bir ihtiyaçtır. Bizler sağlık personelleri olarak işimiz gereği hep insanla iç içe olan bireyleriz. Karşımızdaki bireylerle hep doğru ve etkili bir iletişim kurmamız gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze zaman zaman iletişim kazalarından kaynaklanan şikayetler ulaşmakta. Bu şikayetleri en aza indirmek, iletişim kazalarının önüne geçebilmek için bu kişisel gelişim, iletişim ve motivasyon eğitimini düzenlemiş bulunuyoruz. Eğitimimiz 3 gün ve 3 ayrı grup olarak devam edecek. Tüm personellerimize iletişim konusunda eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, çalışma arkadaşlarıma ve bu eğitimi vermek üzere katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sosyal Hizmet Uzmanı Refik Akten’e teşekkür ederim.”

Daha sonra eğitim, Sosyal Hizmet Uzmanı Refik Akten’e Kişisel gelişim, İletişim ve Motivasyon konusundaki sunumuyla devam etti.