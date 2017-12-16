16 Aralık 2017 Cumartesi

İletişim Fakültesini gezdiler

Malatya Yeşilyurt Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri bölümü öğrencileri, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne eğitim gezisi düzenledi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:29
İletişim Fakültesini gezdiler

  Öğrenciler İletişim Fakültesinde birebir uygulama birimleri olan İNÜHABER Merkezini, Radyo ve Ajans birimlerini gezdiler. İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Fatma Nisan, burada öğrencilere haber merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DOĞRU VE TARAFSIZ…
  Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulduğunu ifade eden Nisan, “Burada çalışanlar bizim gazetecilik ve halkla ilişkiler öğrencilerimiz. Teorik olarak öğrendikleri bilgileri burada hayata geçiriyorlar. Burada haber yazma, fotoğraf çekme, kamera kullanma gibi birçok alan derslerinin uygulamasını yapma-öğrenme avantajları oluyor” dedi. Haberi doğru ve tarafsız olarak yazmanın önemine değinen Nisan, masa başı haber yazımından kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyledi. 

Gezi sonunda Sümer Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, İletişim Fakültesi ortamını ve uygulama birimlerini çok beğendiklerini belirterek bu gezi ile birlikte bazı ön yargılarından kurtulduklarını dile getirdiler. Öğrenciler, proje ile ‘iletişim’in hayatlarında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anladıklarını da ifade ettiler.

İHA
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