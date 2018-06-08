İlçemizi el birliği ile büyütmeye devam edeceğiz

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Manevi atmosferin üst seviyede yaşandığı Ramazan ayı paylaşmak, birlik, beraberlik ve dayanışma demektir. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenlerin haince planlarını uyguluma geçirdiği bu süreçte, ülkemizin kalkınarak geleceğe umutla yürümesi için gece gündüz çalışmalıyız. Malatya ve Yeşilyurt’un gelişmesi ve büyümesi için büyük çabalar sarf eden İlçe protokolünde yer alan değerli ilçe kaymakamımız ve daire müdürlerimizle bir arada iftar yapmanın sevincini yaşıyoruz. Yeşilyurt’un geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yatırımların hayata geçmesinde sizlerin çok büyük desteği ve katkısı vardır. Güzel ilçemizi el birliği ile büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“DOLULUK ORANI 100’DE 100’E ULAŞTI”

Hizmete sunulan Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan, sosyal tesislere değinen Başkan Çınar, “Hizmete sunduğumuz sosyal tesislerimizin mimari yapısı, hizmet kalitesi ve sosyal alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahiptir. Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM tarafından işletilen Gedik Sosyal Tesislerimiz, Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerimiz, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı içerisindeki Sema Kafemiz, Ahmet Atılgan Parkı içerisindeki Çırmıktı Sosyal Tesislerimiz, Beylerderesi Düğün-Kafe Sosyal Tesisimiz ve Mustafa Cengiz Karabulut Parkı içerisindeki Şeyhbayram Sosyal Tesislerimizdeki hizmet kalitesi üst seviyededir. Vatandaşlarımız tesislerimize çok büyük ilgi ve alaka gösteriyor, Gedik Sosyal Tesislerimizde doluluk oranı 100’de 100’e ulaştı. Halkımız buraya çok büyük ilgi göstermektedir, bu durumda bizleri mutlu etmektedir. Atıl durumdaki Gedik Tepesini, Gedik Sosyal Tesislerimiz, Namazgâh ve inşaatı devam eden Kültür Evimizle cazibe merkezine dönüştürdük. Kentimizin dört bir tarafından gelen değerli hemşerilerimizi Çırmıktı’ya hâkim bir noktada bulunan, temiz havası ve doğal atmosferiyle çok güzel bir ortama sahip tesislerimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

''YEŞİLYURT BELEDİYESİ BİZİM EN BÜYÜK PAYDAŞIMIZ''

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar’da, iftar yemeğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmada, “Öncelikle bizleri iftar sofrasında bir araya getiren Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi bizim en büyük paydaşımızdır, halkımıza el birliği ile hizmet götürüyoruz. Yeşilyurt’ta birlik ve beraberliğin üst seviyede olması hizmetlerinde çok hızlı ve akıcı olmasını sağlamaktadır. Yeşilyurt’un değişim sürecinde büyük emek sarf eden Hacı Uğur Polat Başkanımız ile şu anda Belediye Başkanlığımızı yapan Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyorum. Mehmet Çınar Başkanımıza yeni görevinde başarılar dilerken, başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere ilçede birlikte görev yaptığımız bütün mesai arkadaşlarımızın mübarek Ramazan Ayınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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