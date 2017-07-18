15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Doğanşehir’de anma programı düzenlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Doğanşehirliler yine meydanlara akın etti.

5 BİN KİŞİ KATILDI

O karanlık gecede olduğu gibi 7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayrakları ile meydanlara çıkarak 15 Temmuz şehitlerine ve demokrasiye sahip çıktı. Doğanşehir Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz'u anma programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Belediye meydanında toplanan binlerce Doğanşehirli hep birlikte tekbirler getirerek darbe girişimini lanetledi. Gece geç saatlere kadar meydanlarda nöbet tutan vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları da attı. Anma programında vatandaşlara hitap eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerini bir kez daha lanetliyorum. Bu vatan üzerinde kim yanlış hesap yaparsa onun karşısında bu millet var. Allah bu milleti ve bu devleti korusun" şeklinde konuştu. Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ise, demokrasiye ve şehitlere sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, Türkiye’de artık darbeler döneminin kapandığını söyledi.

15 Temmuz’u anma programında daha sonra vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirerek, nöbet tuttu.

CENNET VATANI KİMSEYE TESLİM ETMEYİZ

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Darendeliler de meydanları doldurdu. Fethullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Darendeliler yine meydanlara akın etti. Hacı Hasan Akyol Çarşısı Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce Darendeli hep birlikte tekbirler getirerek darbe girişimini lanetledi. Gece geç saatlere kadar meydanlarda nöbet tutan vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları da attı. Anma programında konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ülke üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını söyledi. Eser, “Bizim bu cennet vatanı kimseye teslim etmemiz mümkün değil. Biz Darendeliler hiçbir zaman terör örgütlerinin ve hainlerin yanında yer almadık. Dünyanın neresinde bir Darendeli görseniz hepsi memleket sevdalısıdır. Bu vatan kolay kazanılmadı. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bizleri kimse yıkamaz” ifadelerini kullandı.

Darende AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ise, demokrasi nöbetine destek olan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “15 Temmuz darbe girişimi ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

HABER MERKEZİ