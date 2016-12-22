Göreve başlamaları münasebetiyle Vali Toprak’ı makamında ziyaret eden Arguvan İlçesi yeni Kaymakamı Cuma Emeç, Doğanyol İlçesi yeni Kaymakamı Asım Solak ve Pütürge İlçesi yeni Kaymakamı Erkan Savar kendilerini kabulünden dolayı Vali toprak’a teşekkür ettiler.

Vali Toprak’ın maiyetinde görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden yeni Kaymakamlar Vali Toprak’ın talimatları ve yol göstericiliği ile tecrübelerinden istifade ederek ülkenin kadim şehirlerinden birisi olan Malatya’da görev yapacak olmaktan da büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirttiler.

Vali Toprak’ da İlçe Kaymakamlarına Malatya’ya hoş geldiniz diyerek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Toprak, bundan önce görev yaptıkları ilçelerdeki başarılı çalışmalarını burada da bundan sonra birlikte sürdüreceklerini ifade etti.

Gaziantep Araban İlçe Kaymakamlığı görevinden Arguvan İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Cuma Emeç, Kütahya Şahpane İlçe Kaymakamlığı görevinden Doğanyol İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Asım Solak ve Çankırı Korgun İlçe Kaymakamlığı görevinden Pütürge İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Erkan Savar görevlerine başlarken, Çorum Bayat İlçe Kaymakamlığı görevinden Yazıhan İlçe Kaymakamlığı görevine atanan İdris Akça’nın önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı belirtildi.

İHA