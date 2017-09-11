MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Duran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Burada konuşan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Duran’ın Malatya Vali Yardımcılığı görevinde önemli başarılara imza attığını söyleyerek, “Özellikle Milli Eğitimdeki başarı oranının yükseltilmesi ve çalışkanlığı ile dikkatleri üzerine çeken bir vali yardımcımızdı” dedi.

Malatya’nın Milli Eğitimde ilk sıralara taşınmasında büyük emekleri olan Kaymakam Duran’ın Battalgazi İlçe Kaymakamlığı görevine atanmasının ilçe olarak bir kazanç olduğunu belirten Samanlı, yeni görevinde Duran’a başarılar diledi.

İHA