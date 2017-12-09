Döviz kurunda özellikle Euro’dan kaynaklanan yükselmeyle Türkiye’de 960 kalem ilaca da zam geldi. Şubat ayında da ilaç fiyatlarına zam geleceği beklentilerinin olduğu bugünlerde ilaç fiyatlarına yapılan zam hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

960 kalem ilaca zam geldiğini ifade eden Başkan Özelçi, 915 kalem ilacın da fiyatında düşüşler olduğunu dile getirdi.

ECZANELERE ULAŞTIRILAMIYOR

Fiyatı yükselen ilaçların kampanyalar şeklinde eczanelere ulaştırılmaya çalışıldığını belirten Başkan Özelçi, “İlaçlar dolar kuruna bağlı ve buna bağlı olarak yılda bir defa dolar kurundaki sapmalara göre ilaç fiyatları da artıyor. Fakat basında ve kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. İlaç fiyatlarının tamamı zamlanıyormuş gibi. Sosyal güvenlik kurumunun uygulamış olduğu kamuoyu kurum iskontasından dolayı ilaç fiyatları arttıkça 915 kalem ilacın fiyatı düşüyor. Ama 960 kalem ilacın da fiyatı yükseliyor. Fiyatı yükselen ilaçlar üretici firmalar tarafından, sanayi tarafından depolara, depolar tarafından da eczanelere gönderiliyor ve fiyatından sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü bu ilaçların stoklanması sanayici firma tarafından, kendi bünyelerinde ve büyük depolarında yapılıyor. Bir kısmı da dağıtım kanallarında kendi bünyelerinde tutarak eczanelere ulaştırmıyorlar. Ama maalesef fiyatı yükselen ilaçlar kampanyalar şeklinde eczanelere ulaştırılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

İLACI HASTAYA ULAŞTIRMA FORMÜLLERİ ARANMAKTA

5 yıllık eğitim alan eczacıların meslek yeminine sadık kalarak halka hizmet ettiklerini belirten Başkan Özelçi, “Fakat fiyatı yükselen ilaçlarında eczanelere bir türlü ulaştırılması sağlanamıyor. Dolayısıyla ilacın bulunmamasının sebebi hiçbir zaman eczaneler olamaz. Çünkü eczaneler 5 yıllık eğitimi sonucunda yapmış oldukları meslek yeminine sadık kalarak halk sağlığına hizmet etmek için ve halk sağlığına ilacı ulaştırabilmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edebilmektedirler. Hatta onun için hem Malatya çapında hem Türkiye çapında whatsapp grupları oluşturup ilaçları temin etme yoluma gidip, hastaya ulaştırma formüllerini aramaktadırlar. Dolayısıyla yapılacak olan çözüm yöntemi İlaç Fiyat Kararnamesinde değişiklik yaparak ilaç fiyatlarına gelen zamları firmaların 60 gün öncesinde uygulamasını sağlamak bir çözüm olacaktır. Böyle bir yöntem uygulanırsa kara borsanın da önüne geçilir” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ZAMAN İTİNA ETMEYİZ

Eczanelerin depolarında bulunan ilaçları zam gelecek diye satmadıklarını iddialarını da değerlendiren Başkan Özelçi, “Kesinlikle ne Malatya’da, ne de Türkiye’de eczacılar hiçbir şekilde elinde olan ilaçları hastaya direk sunmaktadırlar. Çünkü halk sağlığı bizim için önemlidir. Toplumun sağlığı hiçbir zaman maddiyatla ölçülemez. Eczacılık yeminini yaparken de halk sağlığını birinci olarak terakki edeceğimizi, ön plana çıkaracağımıza yemin etmiş insanlarız. Dolayısıyla 5 yıllık eğitimin gereği olarak bütün ilaçları halkımıza sunmakta hiçbir zaman itina etmeyiz. Çünkü bizim hiçbir zaman maddiyat meslek konumuz olmamıştır. Eczaneler birer sağlık evi, eczacılar da birer sağlık elçisidir. Bizim için önemli olan halkımızın sağlığıdır” diye konuştu.

BİZLER AYNI GEMİDEYİZ

Başkan Özelçi, “Euro kuruna bağlı olarak yapıldığı için şuan Euro da ki artışın yüzde 30 seviyelerinde olduğunu düşünürsek bu oran düşük bile. Fakat bizim Türk Eczacıları Birliği olarak Malatya’da ilacın mümkünse minimum fiyatta olması ama ulaşılabilir olması gerekir. Çünkü bizim devletimizden çıkan para bizden çıkan paradır. Bizler aynı gemideyiz. Keşke yolunda gitse her şey ve eczacılarda hastaya mümkün olabildiğince ilaçlarını ulaştırabilse” dedi.

MUTLU SARIGÜL