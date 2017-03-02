02 Mart 2017 Perşembe

İlaç stokuna DUR denildi

Sağlık Bakanlığı, ilaç stoku yapan firmalara ‘dur’ dedi. Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine toplanan Bakanlar Kurulu, son fiyat kararnamesini düzenledi ve ilaç stoku yapan firmaların önüne geçildi. Söz konusu ilaç kararnamesini değerlendiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi ise, bu kararı desteklediklerini söyledi.

02 Mart 2017 Perşembe 11:23
İlaç stokuna DUR denildi

  İlaç stokçularına sonunda Bakan Kurulu elini attı. Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine toplanan ve çıkardığı kararnameyle ilaç stokçuların dur diyen Bakan Kurulu, mağdur olan hastaları bir nebze olsun rahatlattı. Bakanlar Kurulunun aldığı bu son ilaç kararnamesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, ilaç stoku yapanların eczaneler değil, ilaç firmaları olduğunu söyledi.

STOKU YAPAN İLAÇ FİRMALARIYDI
  İlaç fiyatlarının değiştiği zamanın ilan edilmesinin suistimal edildiğini savunan Başkan Özelçi, “Stoku yapan ilaç firmalarıydı. İlaç firmalarının da stoku yapmasının nedeni de İlaç Fiyat Kararnamesi’nde ilaç fiyatlarının değiştiği zaman 45 gün öncesinde ilan edilmesiydi. Dolayısıyla bu uygulama suiistimal edilerek 45 gün öncesinde ilaç alan fiyatları piyasaya vermediler. İlaçları eczanelere ulaştırmadılar. Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Eczacıları Birliği bir araya gelerek nasıl çözüm üretebiliriz diye düşündüklerinde bundan sonra İlaç Fiyat Kararnamesi değişti ve ilaç fiyat artışları 5 gün önceden ilan edilecek. Ama ilaç fiyat düşüşleri 45 gün önceden ilan edilecek” şeklinde konuştu.

UYGULAMA ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU
  Halkın her zaman olduğu gibi ilaca rahat ulaşacağını belirten Başkan Özelçi, “Dolayısıyla artık firmaların stoklarında, depolarında ilaçları bekletip piyasaya vermemeleri gibi bir durumları olmayacak. İlaç Takip Sistemiyle sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Bundan sonra halkımız her zaman olduğu gibi ilaca rahat ulaşacak. Bu uygulama çözüme kavuşturuldu. Bu öneri birlik olarak zaten bizim önerimizdi. Bu karar ilaç fiyat artışlarını, İlaç Fiyat Kararnamesiyle 5 gün önceden duyurulması, firmaların ve dağıtım kanallarının ilaçları stoklamasının önüne geçilebilir diye düşünüp tavsiye ettiğimiz bir karardı. Bu kararı destekliyor ve bu kararın arkasındayız” ifadelerini kullandı. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Ilaç StokuBusabah Malatya

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