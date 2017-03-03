03 Mart 2017 Cuma

İl Sınav Koordinatörlüğünden uyarı

ÖSYM Malatya İl Sınav Koordinatörlüğü, İnönü Üniversitesi’nde yapılacak olan sınavlar için uyarıda bulundu.

03 Mart 2017 Cuma 11:29
İl Sınav Koordinatörlüğünden uyarı

  Uyarıda, ÖSYM Başkanlığı tarafından 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavları ile 10-11 Haziran 2017 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde Lisans Yerleştirme Sınavları yapılacağı bildirildi. Anadolu Üniversitesi tarafından 03-04 Haziran 2017 tarihlerinde Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavının da yapılacağı ifade edildi.

Bu anlamda bu sınavlara katılacak olan aday sayısının fazla olması dolayısı ile Üniversitedeki binaların tamamının kullanılacağı ifade edildi ve bu sınavların tarihlerine Üniversitenin sınavlarının koyulmaması gerektiği belirtildi.

SELAHATTİN BAYRAK
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