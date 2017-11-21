Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Müdürlüğünün birleştirilmesiyle tek elden toplanan İl Sağlık Müdürlüğü görevine, Doç Dr. Recep Bentli getirildi. Dün İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslimle görevi gerçekleştirildi. Devir teslim İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Doç Dr. Recep Bentli, İl Sağlık eski Müdürü Dr. Muhammed Duran, Eski Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe, şube müdürleri katıldı.

Devir teslim töreninde ilk konuşmayı İl Sağlık eski Müdürü Dr. Muhammed Duran yaptı. Dr. Duran, çok fazla sözü uzatmadan hep birlikte yaklaşık 1 yıldır Sağlık Müdürlüğü görevini yapmaya çalıştıklarını anımsatarak, bundan sonra görevi yeni İl Sağlık Müdürü Sayın Recep Bentli’ye devredeceklerini söyledi.

YAPILANMADAN DOLAYI BİR DEĞİŞİKLİK OLDU

İl Sağlık eski Müdürü Dr. Muhammed Duran yeni İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’ye bir kitap hediye ettikten sonra söz alan Dr. Bentli, şunları kaydetti:

“Bugün inşallah kıymetli meslektaşlarımızın devam ettirdiği çalışmaları daha ileri seviyeye getirmek için bu yeni yapılanmadan dolayı bir değişiklik oldu. Biz de yeni görevi bugün alıyoruz. Allah, inşallah hayırlı işler yapmamızı nasip eder. Arkadaşlarımızla birlikte inşallah sağlık hizmetlerini daha iyi bir yere getirmek için elimizden geleni yapacağız.”

Daha sonra Doç. Dr. Bentli de Dr. Duran’a plaket ve çiçek takdim etti.















MUTLU SARIGÜL