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İl Müdürlüğünden çil uyarısı!

Tarım İl Müdürlüğü, kayısıda çil, yani yaprak delen hastalığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

İl Müdürlüğünden çil uyarısı!

Tarım İl Müdürlüğü, kayısıda çil, yani yaprak delen hastalığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 09:47
İl Müdürlüğünden çil uyarısı!

Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Hastalık sert çekirdekli meyve ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Meyve enfeksiyonları ise özellikle Kayısıda önemli zarar meydana getirir. İklim koşulları uygun olduğunda diğer sert çekirdekli meyve türlerinde de meyve enfeksiyonları gözükebilir. Genç yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm. çapında yuvarlak, kırmızı renkli olup etrafı açık renkte bir hale ile çevrilidir. Daha sonra bu lekeler kahverengimsi, kızıl kahverengi yaklaşık 3 mm. çaplı lekeler haline dönüşür. Bu lekeli kısımlar 5-10 gün sonra dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip çapı 1 santimetreyi bulan delikler halini almaktadır.

Hastalıkla mücadele yapılmadığı takdirde kayısı meyveleri üzerinde lekeler meydana getirip genellikle meyvenin sapa yakın yanak kısmında lekeler birleşerek tüm meyve yüzeyini kaplayabilir.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİNCE…

2018 yılı ilkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi ilimiz kayısı bahçelerinde çil hastalığını yeniden oluşturma riskini yükseltmiştir. Hastalığın oluşmasında etkili olan yağış ve sıcaklıktan dolayı hastalık şu anda pik yapmaktadır. Üreticilerimizin yeniden çil hastalığı ile mücadele yapmadığı takdirde ürün kaybı yüzde 20-60 oranında olmaktadır. Ayrıca 1 sonraki yılın meyve gözü oluşumunda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır.

Üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurarak üretici kayıt defterlerine işlem yaptırmak suretiyle ilaçlamalarını yapmaları büyük önem arz etmektedir. İlaçlama tüm bitki aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.” 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıçilTarım Il Müdürlüğü
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