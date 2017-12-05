05 Aralık 2017 Salı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen törende Türk Bayrağı bayanlar tuvaletinin kapısına asıldı. Yetkililer bu duruma sessiz kaldı, konuyla ilgili bir açıklamada Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’dan geldi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 'Türk bayrağının tuvalet kapısına asıldığı' iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattıklarını söyledi.

05 Aralık 2017 Salı 13:48
İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI
  Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve 2 müfettişin Doğanyol ilçesine gönderildiğini belirtti. Tatlı, “Varsa bir ihmal veya kasıt sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

Tatlı, Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdüründen aldığı ilk bilgilere göre 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bahse konu salonun tamamının Türk bayraklarıyla donatıldığını öğrendiğini belirterek, “Personel her yere bayrak asarken buraya da asmış. Art niyet taşıdığı kanaatinde değiliz ama inceleme neticesinde varsa bir suç veya kasıt bunla ilgili gerekli soruşturmalar da yapılacak. Önce bir inceleme yapalım. Netice gelsin sonra Valimizin talimatları doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tatlı, gazetede yer alan fotoğrafa baktıklarında konuşma kürsüsünün de hemen tuvalet kapısının önünde olduğunu ifade ederek “Bütün etkinlikler bu salonda yapılmaktadır. Bu nedenle bu lavabo aktif olarak hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Ama yinede lavabo tabelasının altına bayrağımızın asılması ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılıyor” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı

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