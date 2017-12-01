Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi, dünürü ve eski kalem müdürünün yurt dışındaki bir şirkete önemli miktarda para transfer ettiğini, elinde belgelerin bulunduğunu söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yurt dışında bankalarda param olduğunu ispatlarsa bir dakika durmam Cumhurbaşkanlığından istifa ederim” dedi. Bunun ardından bu polemiği değerlendiren AK Pati Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, önemli açıklamalarda bulundular.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu gibi söylemleri ilk defa yapmadığını dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kılıçdaroğlu’nun her zaman iftira mantığıyla konuştuğunu söyledi.

BU KİŞİ ARTIK KENDİSİNİ AŞTI

Kılıçdaroğlu’nun bu gibi söylemlerle bir şey elde edebileceğini ifade eden Başkan Kahtalı, “Kılıçdaroğlu bu mantığı kendisine şiar edinmiş biri. Bu gibi söylemlerle bir şeyler elde edilebileceğini düşünüyor ama kamuoyunda her defasında iftiralarının altında kaldığı görülüyor ve bunu da gördük. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı yaptığı bu tür söylemler ancak kendisinin küçüklüğünü gösterir. Bu kişi artık kendisini aştı. Herhalde böyle bir lobi olsa yalancıların başkanı olur. Kılıçdaroğlu’na söylenecek bir şey yok. Kamuoyu kendisine gerekli cevabı veriyor ve siyaset tarihinde de bu yalanlarından dolayı hiç kimsenin güvenini alamayacak bir lider konumunda. Partisi de artık bu saatten sonra kendisiyle ilgili düşüncelerini gözden geçirir diye düşünüyorum” diye konuştu.

KENDİSİNİN HESABI VAR

Cumhurbaşkanının yurtdışında hesabı varsa Kılıçdaroğlu’nun bunu belgeleriyle ortaya koyması gerektiğini belirten Başkan Kahtalı, “Yurtdışında hesabı olduğuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız ‘hodri meydan, ispatlamayan alçaktır; varsa elinde belgesi açıklasın, yoksa kendisinin alçak olduğunu ifade etsin’ dedi. Ben yalancıyım, ben iftiracıyım diye bunu da açıklaması lazım. Varsa bir belgesi ortaya koyar. Maalesef şu anda öyle bir belgesi olmadığı için de köşesine çekilmiş, sinmiş, yaptığının da altında kalmış bir pozisyonda. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için yaptığı şeyleri biliyor ve görüyoruz. Ülkemize olan bağlılığında hiç kimsenin endişesi olmaz. Kendisinin hesapları vardır. Kendi hesaplarının üzerini örtmek için herhalde böyle bir iftirada bulunuyor” şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUZ

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğer belgelenirse istifa edeceğini ifade etmişti. Salı günü yapılan grup toplantısında, dekontları ile birlikte Sayın Genel Başkanımız bu hesapların olduğunu, aile bireylerinden ve çocuklarından birçok kişinin yurtdışına bir firmaya para aktardığını, yurtdışında hesaplarının olduğuna dair belgeleri bizzat grup toplantısında bütün Türkiye ile paylaştı. Bütün Türkiye bu gerçekleri gördü. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi şu anda herhalde AK Parti Genel Başkanının da yapması gerekeni yapması gerekiyor. Dolayısıyla verdiği sözde durup, görevi bırakıp istifa etmesi gerekiyor. Genel Başkanımızın çağrısı bu yönde oldu ve biz de Genel Başkanımızı elbette ki destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL