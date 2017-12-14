Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ABD’nin kararını kınadı. Başkan Çakır, Türkiye’nin dünyada terörle mücadele eden tek ülke olduğunu belirterek, “ABD’nin kararını kınıyoruz. Bunun bölgedeki barışa hiçbir katkı sağlamadığı gibi bölgedeki terör ve karışıklığı daha da artıracağı kanaatindeyiz. Ülkemiz, bölgedeki huzur ve istikrar için elinden geleni yapıyor. Terörle de en çok mücadele eden, hatta dünyadaki tek ülke Türkiye’dir. Dolayısıyla farklı yapılarda kurulmuş terör örgütleri ile mücadele eden bir konumdayız. ABD’nin bu tür girişimleri de gerçekten terörü daha da tetikleyecek girişimler. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletçe Filistin halkının haklı davasının yanında olacağız” dedi.

Başkan Çakır’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temsili bulunan 3 parti tarafından kaleme alınan ortak kınama metni okundu.

HABER MERKEZİ