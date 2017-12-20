20 Aralık 2017 Çarşamba

İkramiye 61 milyon olunca…

Büyük ikramiye 61 milyon olunca milli piyango biletleri kapış kapış satılıyor. Satışlarının çok iyi olduğunu dile getiren Milli Piyango bilet satıcısı Güler Çelikkaya, “Bu yıl satışlar güzel gidiyor ama biletler erken bitebilir. Bu gidişle yılbaşına bir gün kala herhalde dinleneceğiz” dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
İkramiye 61 milyon olunca…

  Milli Piyango’da bu yıl büyük ikramiye 61 milyon. İkramiye büyük olunca tüm vatandaşlar da şansını denemek için bilet almak istiyor. Milli piyango bilet satıcısı Güler Çelikkaya yani Güler Abla, BUSABAH gazetesine konuşarak satışlarının iyi olduğunu söyledi.

BİLET FİYATLARINDA ARTMA YOK
  Milli piyango biletlerine olan ilgiyi dile getiren Güler Abla, “Yılbaşına son 11 günümüz kaldı. Satışlar bu yıl bayağı güzel. bilet fiyatlarında herhangi bir artış yok. Geçen yılki fiyatlarla aynı. Çeyrek 15, yarım 30, tam bilet 60 TL. Ankara, İstanbul, İzmir biletlerimiz yine var. Bu yıl satışlar güzel gidiyor ama biletler erken bitebilir. Bu gidişle yılbaşına bir gün kala herhalde dinleneceğiz. Büyük ikramiye 61 milyon lira. Bu rakam tek kişiye de çıkabilir, 4 kişiye de çıkabilir, ikiye de bölünebilir. Herkes şansını deniyor. Bu tür şanslar yılda bir defa olduğu için 7’den 70’e herkes bilet almak istiyor. çünkü ikramiye çok büyük. Bu para torunlara kadar yeter. Geçen yıl 2 tane teselli ikramiyesi verdim. Herkese yeni yılda sağlık ve huzur diliyorum. Herkese bol şans diliyorum” şeklinde konuştu. 



MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahBüyük Ikramiye61 Milyon

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