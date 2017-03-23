Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından adliye meydanında kurulan İkram Çeşmesinde her gün 06:00-08:30 saatleri arasında herkese sıcak çorba ve ekmek ikramı yapılıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İkram Çeşmesini ziyaret ederek, çorba içti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu’nun da eşlik ettiği çorba ikramında, sıcak sohbetler yapıldı. İkram Çeşmesinde öğrenci ve vatandaşlarla birlikte ikram edilen çorbayı içen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldan beri çorba ikramında bulunduklarını belirterek, üniversite otobüs durağına yakın olması sebebiyle, Adliye yanını tercih ettiklerini söyledi. Yapılan ikramın güzel bir hizmet olduğunu kaydeden Mumcu, “Sabah 06:00 ile 08:30 saatleri arasında burada yaklaşık 750 öğrenci ve vatandaşımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Sabah erken derse giden öğrenci kardeşlerimizin okula aç gitmemeleri adına böyle bir imkan sağlamaya çalışıyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu hizmetimiz devam edecek” dedi.

Çorba ikramının büyük bir hizmet olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise hizmetten dolayı teşekkür etti. Üniversite öğrencilerine hizmetten faydalanmaları için çağrıda bulunan Kızılay “Öğrenci, vatandaş ayrımı yapmadan yapılan çorba ikramı çok büyük bir hizmet. Bu hizmetin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Sabah saat 06:00’da başlanan çorba ikramından öğrencilerimizin faydalanmalarını diliyorum. Zaten bilenler üç yıldır çorbalarını buradan içiyorlar. Duymayanlara da buradan duyurmuş olalım. İkram edilen çorba çok lezzetli ve sağlıklı” dedi.

İkram çeşmelerinin Türk medeniyetinin ve kültürünün devamı olduğunu da anlatan Kızılay, “İkram çeşmesi, sebiller medeniyetimizin çok önemli birer parçasıydı. Osmanlı döneminde su ve şerbet ikram edilirdi, şimdi de çorba ikram ediliyor. Bu sebilleri ne kadar yaygınlaştırabilirsek başta gençlerimize, öğrencilerimize ve bütün toplumumuza medeniyetimizin güzelliklerini sunmuş oluruz" şeklinde konuştu.

İkram Çeşmesinden çorba içen öğrenci ve vatandaşlar ise hizmetten duydukları memnuniyetini dile getirdi.

İHA