İklimsel şartlar fiyat ve kaliteyi vurdu

Son dönemlerde fiyatları artan sebze ve meyve fiyatlarını değerlendiren Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, önemli açıklamalarda bulundu.

Sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere ürün kalitesinin bu yılki iklimsel şartlardan etkilendiğini ifade eden Başkan Emre, özellikle yağışların bol olmasından dolayı ürünlerin ekimi, hasadı ve yetişme sürecinde farklılıklar olduğunu söyledi.

BAZI HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Önümüzdeki hafta içerisinde sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanacağını açıklayan Başkan Emre, “Ürünlerin ilaçları düzenli yapılsa da bazı hastalıklar ortaya çıktı. Bunun sonucunda ürün kıtlığı, ürünün zamanında yetişmemesi gibi sorunlarla karşılaştık. Sebze ve meyve fiyatlarının birkaç hafta demeyelim de inşallah birkaç gün sonra iniş eğilimine geçer. Sebze ve meyve fiyatları düşecek ve ürünlerin kalitesi de artacak. Yağışlar ürünleri o kadar etkiledi ki, yağışlardan dolayı ürünlerde istenilen verim, istenilen kalite oluşmadı. Ürünler olgunlaşmadı. Ürünler istenilen ebata gelmedi ve istenilen kaloriye ulaşmadı. İnşallah bu sorunların tamamı bir hafta 10 güne kadar düzelecek” şeklinde konuştu.

KALİTEDE ÇOK FAZLA KAYIP VAR

“Yağışlar tarladaki hasadı etkiledi” diyen Başkan Emre, sözlerine şöyle devam etti:

“Tarlanın çabası, ürünü toparlaması ve ürünün taşınmasına kadar her şeyi etkiledi. Mesela hale gelen karpuzların tamamı çamur. Üreticiler tarlaya giremiyor. Üreticilerimiz zamanında ekilmesi gereken ürünü ekemedi ve zamanında toplanması gereken ürünleri toplayamadı. Ve güneşi görmeyen ürün olgunlaşmadı. Kalitede çok fazla kayıp var. Bu da iklimden kaynaklandı. Bir ürünün olgunlaşması için güneşi görmesi lazım ve bu yıl yağışlı geçtiği için güneş fazla etkilemedi. Artık yerli ürünler çıktı ve bunların fiyatları çok uygun. Mesela Yeşilyurt dalbastı kirazının fiyatı, Adıyaman’ın yerli salatalığının fiyatı çok uygun. Bu bir geçiş süreci inşallah Malatya’nın yerli ürünleri çıktığında domates ve biber de bir düşüş olacak ki, en büyük sıkıntı patates ve soğanda. Bu da yağışlarla alakalı. Soğan ve patatesin kilosu şu anda 4 TL ile 6 TL arasında değişiyor. Kışın kilosunu 1 TL’ye yediğimiz soğan ve patatesin tazesi çıktığı halde kilosu 4 TL ve 6 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ürünleri hem kaliteli ve ucuz bir şekilde yiyeceğiz.”

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