Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için son gün bugün. Vergi daireleri yapılandırmalar için geçtiğimiz hafta sonu da açık kaldı. Öte yandan vergi daireleri dün saat 24.00’e kadar açık kaldı. Daireler bugün de 24.00’e kadar açık olacak. Kamu bankaları da bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak.

OCAK AYINDA ÖDEMELER ERTELENMİŞTİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma uygulamasında ikinci taksit ödeme süresi bugün son buluyor. Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Bu borçlardan biri için yapılandırma yapanların ilk iki taksiti bugün ödemesi gerekiyor. Bilindiği gibi ocak ayındaki ödemeler mayıs ayına ertelenmişti.

MALİYE BAKANI UYARMIŞTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yeniden yapılandırmadan yararlananların mayıs ayında ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin. Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız" uyarısını yapmıştı.

HAKKINIZ SON BULMASIN!

Öte yandan yapılandırma sürecinde taksitler iki ayda bir ödeniyor. İlk iki taksiti ödemeyenler yapılandırma hakkını kaybedecek. Yapılandırılan borç 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenecek. Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek.

VERGİ DAİRESİ UYARDI

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz da yapılandırma için son günün 31 Mayıs olduğu uyarısında bulundu ve ödeme yapmayanların bu hakkını kaybedeceğini söyledi. Poyraz, "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ hakkında kanun geçen sene Ağustos ayında yürürlüğe girmişti. Kasım ayında birinci taksiti ödenecekti, ocak ayında da ikinci taksiti ödenecekti. Ocak ayına geldiğimizde çeşitli nedenlerden dolayı Bakanlar Kurulu 6736 sayılı yasaya ek bir madde ekleyerek bunun ödemelerini dörder ay süreyle taksitlere ertelemiş oldu. Bu erteleme neticesinde bu ay sonu itibariyle yani Çarşamba günü akşam birinci ve ikinci taksitlerin ödenmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir konu çünkü bu taksitler ödenmediği takdirde mükelleflerimiz yeniden yapılandırma esasındaki haklarını kaybetmiş olacaklar” diye konuştu.

HAKLARINI KAYBEDECEKLER

Poyraz, vergi dairelerinin 31 Mayıs tarihlerinde gece saat 24.00’e kadar açık kalacağını ifade ererek, "Mükelleflerimizin Çarşamba günü sonuna kadar mutlaka ama mutlaka taksitlerini ödemeleri gerekiyor yoksa haklarını kaybedecekler. Biz bu çerçevede hafta sonu da dairelerimizi açık tuttuk. Önümüzdeki Çarşamba günü gece saat 24.00’e kadar dairelerimizi açık bulunduracağız ki mükelleflerimiz sıkıntı yaşamasın” sözlerine yer verdi.











TÜRKAN YILDIZ