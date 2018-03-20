Bakan Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana’da önce Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmasına değindi.

Bakan Tüfenkci, oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı yürütülen başarılı mücadelenin ardından Çukurova yöresinin de hareketleneceğini belirtti.

İKİNCİ SAFHA

Operasyonun başarısına değinen Bakan Tüfenkci, Afrin’de bundan sonraki aşamaya ilişkin şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra biz 2. safhaya geçerek, altyapısını, belediyecilik hizmetlerini ve diğer hizmetlerini kısa zamanda koordine ederek ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın da tekrardan ülkelerine geri dönmelerinin önünü açmış olacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Onların bu mücadelesi de tıpkı Çanakkale'deki gibi, Afrin'de de aynı ruhu gördük. Buradaki başarılar esasında bu illerimize, güneyimizin hareketlenmesine ve bereketlenmesine, daha fazla yatırım yapılmasına vesile olacaktır. Adana da bu anlamda ticaretin ve yatırımın arttığı illerin başında gelecektir."

Bakan Tüfenkci, Adana Valiliği ziyaretinin ardından Afrin ile ilgili değerlendirmelerine AK Parti Adana İl Başkanlığından devam etti.

Tüfenkci, Türkiye’nin sivil hassasiyetine dikkat çekti, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Allah'a hamdolsun Afrin'de operasyonu başarıyla tamamladık. Geçenlerde Avrupa Parlamentosunda birileri kararlar çıkarttı ya 'sivillere, sivil kayıpları' falan filan... 'Aman dikkat edin' diyenler esasında onlar gitsinler bir bu operasyona baksınlar, bir tane sivil kayıp yok. Bir tane, Türk askeri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, sivil kayıp yok. Bir Doğu Guta'ya bakamayanlar, Rakka'ya, Kobani'ye bakamayanlar gelip bugün maalesef yanlı ve yanlış kararlarla Türkiye'yi yolundan döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye onların heveslerini kursaklarında bıraktı ve gerçekten de bu operasyonu başarıyla tamamladı. Gidin başkalarının yaptığı operasyonlara bakın Halep'e bakın, Rakka'ya bakın bir de Afrin'e bakın binalar bile sapasağlam duruyor."

Bakan Tüfenkci, il teşkilatı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Nisan’da Adana’da olacağını duyurdu.

Adanalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber olmaya davet eden Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinin Adana'nın gelişimi noktasında farklı bir milat olması temennisinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com