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İkinci el araçta bedelli hareketliliği

31 Aralık 1993 öncesi doğmuş olanların 15 bin TL karşılığında yararlanacağı bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'ye sunulması, online satış sitelerinde ikinci el oto hareketliliği oluşturdu. Birçok satıcı, aracını satıp bedelli askerlik yapma amacında.

İkinci el araçta bedelli hareketliliği

31 Aralık 1993 öncesi doğmuş olanların 15 bin TL karşılığında yararlanacağı bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'ye sunulması, online satış sitelerinde ikinci el oto hareketliliği oluşturdu. Birçok satıcı, aracını satıp bedelli askerlik yapma amacında.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:24
İkinci el araçta bedelli hareketliliği

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ikincil el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kendisine kaynak sağlamaya çalışan birçok araç sahibi online satış sitelerine peş peşe ilan vermeye başladı. ‘Severek kullandığım aracımı bedelli askerlik nedeniyle satıyorum’, ‘Aracımı bedelli askerlik nedeniyle satışa çıkarıyorum’ ifadeli bir çok ilan sitelerde yerini aldı. İkinci el satış ilan verilen araçların fiyatları ise 16 bin TL ile 30 bin TL arası değişiklik gösteriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Muş, “Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Basında da bazı detaylar yazıldı. Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25” ifadelerini kullanmıştı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ikinci El AraçBedelli AskerlikAskerlik DüzenlemesiMehmet Muş
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