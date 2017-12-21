21 Aralık 2017 Perşembe

İKİ PARSEL YARIN SATILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iki büyük arsayı yarın ihaleyle satacak.

21 Aralık 2017 Perşembe 09:44
İKİ PARSEL YARIN SATILACAK

  Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Yaka Mahallesi’nde bulunan 11.5 ve 7 dönümlük iki parsel, 21 Aralık Perşembe günü kapalı teklif usulü ihale yöntemi ile satılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından satışı yapılacak olan Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki 11 bin 500 metrekarelik ticaret imarlı arsanın tahmini bedeli 7.5 milyon lira civarında belirlenirken, Yaka Mahallesi’ndeki 7 bin metrekarelik akaryakıt ve servis istasyon imarlı arsanın tahmini bedeli ise 4.2 milyon lira olarak belirtildi.

KDV YOK, İHALE BEDELİ 10 TAKSİTTE ÖDENECEK
  KDV’ye tabi olmayan parsellerin ihale bedelinin yüzde 40’ı peşin, kalanı ise 10 eşit taksitte ödenebilecek. İhaleye çıkarılan gayrimenkuller ile ilişkin şartname ve eklerinin bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak alınabileceği kaydedildi.

HABER MERKEZİ
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