Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile bir süre görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileri ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kurumumuza teşrif ettiniz, şeref verdiniz. Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Malatya Emniyet Müdürlüğümüz yeni hizmet binasına taşındı. Bu vesileyle de sizleri ağırlamaktan mutlu olduk” dedi.

HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSAK SİZİN SAYENİZDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ziyarette yaptığı konuşmada yeni hizmet binasının hayırlı olmasını belirterek, “Polis teşkilatı bizim için çok kıymetli, onların yerleri bizim için değerli. Özveriyle görev yapıyorlar. Biz huzur içerisinde yaşıyorsak, Malatya’da rahat uyuyabiliyorsak sizlerin sayesindedir. Şahsınız başta olmak üzere bütün teşkilata, bekçisinden, müdür arkadaşlara kadar herkese teşekkür ediyorum. Malatya da başarılı bir şekilde görev yapıyorlar, onları kutluyoruz. Birçok terör eyleminin önlenmesinde büyük rol üstlendiler. Geçtiğimiz dönemlerde Malatyalıların çok haberi olmadı ama iki önemli terör girişimi hiç kimsenin burnu kanamadan bertaraf edildi. Bunun için de sizleri kutluyoruz. Umarız burada hiçbir polisimizin burnu kanamadan, kazasız belasız huzur içerisinde çalışmak nasip olur. Sadece polislerimiz değil, Malatya’da yaşayan bütün yurttaşlarımız yeni bir hizmet binasına kavuştular. Bu güzel binanın Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Bülten)

HABER MERKEZİ