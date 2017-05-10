

Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Saydan, Arguvan ve çevresindeki süt ineklerinde subklinik (gizli) mastitis oranlarını ve sebeplerini belirlemek amacı ile yaptığı bilimsel çalışmada ilçedeki süt sığırcılığı ile ilgili ilginç bulgularla karşılaştığını ileri sürdü.

Veteriner Hekim Mehmet Saydan, çalışma boyunca Arguvan’daki ineklerin her ikisinden birinin (yüzde 51.77) memesinde gizli mastitis enfeksiyonuna rastladıklarını savundu.

SÜTÜN KALİTESİNİ, MİKTARINI VE RAF ÖMRÜNÜ DÜŞÜRÜYOR

“Subklinik mastitis”in, memede ve sütte gözle görülebilir değişikliklerin bulunmayışı ile tehlike arz eden, sürü içinde hızla yayılabilen, sütün kalitesini, miktarını ve raf ömrünü düşüren önemli bir hastalık olduğunu belirten Mehmet Saydan, önemli açıklamalarda bulundu.

SÜT ÜRETİMİ KAT KAT ARTABİLİR

2012 yılından bugüne yürütülen çalışmada Arguvan’da yetiştirilen ve rastgele belirlenen 649 baş ineğe ait 2 bin 596 meme lobunda çalışıldığını söyleyen Saydan, ekonomik olarak büyük kayıplara sebep olan ancak dışarıdan bakıldığında anlaşılamayan bu hastalıkla ilgili önlemler alarak mevcut süt üretiminin kat kat artabileceğini ifade etti.

SAĞIM HİJYENİNE DİKKAT!

Saydan, “Yerli ırkların diğer kültür ve melez ırklara göre daha fazla mastitise yakalandıkları, süt verimi arttıkça mastitis oranının da arttığı, ahırın genel durumu iyi olan ve sağım hijyenine dikkat eden işletmelerde mastitis oranının azaldığı, son doğumda yavru zarlarını atmayan veya güç doğum yapan ineklerde mastitis oranının daha yüksek olduğu, doğumdan sonraki ilk aylarda memenin hastalığa karşı daha duyarlı olduğu, tespit edilmiştir” sözlerini kaydetti.

Bu bulgular doğrultusunda, ilerleyen günlerde Arguvan’daki süt sığırcılığı ile ilgili Veteriner Hekim Mehmet Saydan tarafından, eğitim ve yayım çalışmalarının başlatılması, yetiştiricilerin süt üretiminde yaptıkları yanlışların birebir işletmelerinde anlatılması da planlanıyor.













TÜRKAN YILDIZ